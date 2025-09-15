В Барнауле на улице Мало-Тобольской началась замена лавочек и урн
До конца октября здесь установят 24 новые скамейки
15 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
На пешеходной улице Мало-Тобольской началась замена лавочек и урн в рамках проекта туристского кода национальной программы "Туризм и гостеприимство", сообщает мэрия города.
До конца октября здесь установят 24 новые скамейки, половина из которых будет стилизована под купеческую эпоху: на их боковых опорах разместят элементы, отражающие основные направления деятельности предпринимателей и купцов прошлого. Кроме того, к октябрю на улице появится QR-код для доступа к аудиогиду.
До конца года на улице Льва Толстого планируют установить световой потолок, зоны отдыха и указатели в историческом стиле. По всему туристическому центру разместят арт-объекты с аудиогидами, посвященные писателям, в честь которых названы городские улицы.
На набережной реки Оби появятся новые инсталляции, интерактивные стенды и перголы с качелями.
Аренда лавочки на сутки сколько стоит?
Гость (22:54:39 15-09-2025) Аренда лавочки на сутки сколько стоит?... Вы бомж?
И чем были плохи предыдущие? Мест, где нужно действовать заменить больше не нашлось? Артисты…
Вандалы на этих территориях есть?
Гость (07:04:17 16-09-2025) Вандалы на этих территориях есть?... А куда б они делись. Охраняются государством.