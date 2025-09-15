В Барнауле на улице Мало-Тобольской началась замена лавочек и урн

До конца октября здесь установят 24 новые скамейки

15 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Лавочки на Мало-Тобольской заменят / Фото: мэрия Барнаула

На пешеходной улице Мало-Тобольской началась замена лавочек и урн в рамках проекта туристского кода национальной программы "Туризм и гостеприимство", сообщает мэрия города.

До конца октября здесь установят 24 новые скамейки, половина из которых будет стилизована под купеческую эпоху: на их боковых опорах разместят элементы, отражающие основные направления деятельности предпринимателей и купцов прошлого. Кроме того, к октябрю на улице появится QR-код для доступа к аудиогиду.

До конца года на улице Льва Толстого планируют установить световой потолок, зоны отдыха и указатели в историческом стиле. По всему туристическому центру разместят арт-объекты с аудиогидами, посвященные писателям, в честь которых названы городские улицы.

На набережной реки Оби появятся новые инсталляции, интерактивные стенды и перголы с качелями.