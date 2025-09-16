В Барнауле начал работу новый сервис Poputkee для поиска попутчиков

Платформа без комиссии соединяет водителей и пассажиров, делая путешествия доступнее

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За границей культура совместных поездок существует давно, но в России рынок только развивается. Речь идет о путешествиях, где попутчики платят только за бензин, а не за услуги водителя. В столице Алтайского края официально запустили отечественный сервис Poputkee* – онлайн-платформу для совместных поездок между городами. Его отличительная особенность – отсутствие комиссии за использование сервиса, что его создатели называют "честным карпулингом". Водители и пассажиры делят лишь расходы на топливо.

Для водителей

Чтобы воспользоваться сервисом, водитель указывает данные автомобиля и водительское удостоверение. Далее он задает маршрут, количество свободных мест и примерные расходы на бензин.

Сервис автоматически рассчитывает ориентировочную цену поездки, исходя из километража и средней стоимости топлива. Эта сумму делят между всеми попутчиками. При этом платформа напоминает: речь идет о компенсации расходов, а не о заработке.

«Мы создаем продукт для людей и о людях в России. Водители "отбивают" затраты на поездку, а пассажиры не переплачивают за дорогу. На данный момент сервис полностью бесплатный, потому что нам важно, чтобы Poputkee был доступен каждому жителю России», – рассказала руководитель проекта Юлия Морская.

Для пассажиров

Пассажирам при регистрации достаточно указать имя, фамилию и номер телефона. При выборе машины пользователь может ориентироваться на рейтинги и отзывы. В приложении есть встроенный чат для уточнения деталей, кнопка экстренного вызова и возможность поделиться информацией о маршруте с близкими.

Пассажир может выбрать подходящую поездку или разместить собственную заявку с указанием пункта отправления, назначения и даты.

Экономия и маршруты

В Барнауле, откуда часто ездят в Горно-Алтайск, Новосибирск, Томск, Кемерово и другие города Сибири, сервис позволяет существенно сократить расходы. Например, дорога до Новосибирска в среднем стоит 600-700 рублей на человека. Для сравнения: автобус почти вдвое дороже, а цены на билеты на поезд и самолет еще больше.

Сервис появился сначала в Якутии, затем на Дальнем Востоке и в Поволжье. Теперь очередь дошла до Сибири.

«Барнаул мы выбрали не случайно: это крупный транспортный узел, откуда люди часто ездят в Горно-Алтайск, да и вообще в города Сибири от Кемерова до Красноярска. Мы уверены, что наш сервис будет здесь нужен и студентам, и командированным, и путешественникам», – отметила Юлия Морская.

В дальнейшем Poputkee планирует развиваться в тех регионах, где цены на традиционный транспорт растут быстрее всего. Авторы проекта уверены, что российский карпулинг станет не просто альтернативой автобусам или поездам, а народным способом путешествовать.

Сервис Poputkee доступен через мобильное приложение (iOS, Android, AppGallery*) и веб-платформу.

*Poputkee ("Попутки") – информационный сервис для совместных поездок с попутчиками, не оказывает услуги перевозок пассажиров и багажа; iOS ("АйОуЭс"); Android ("Андроид"); AppGallery ("ЭпГалери")

