В Барнауле начал работу новый сервис Poputkee для поиска попутчиков
Платформа без комиссии соединяет водителей и пассажиров, делая путешествия доступнее
16 сентября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGw6Qrc
За границей культура совместных поездок существует давно, но в России рынок только развивается. Речь идет о путешествиях, где попутчики платят только за бензин, а не за услуги водителя. В столице Алтайского края официально запустили отечественный сервис Poputkee* – онлайн-платформу для совместных поездок между городами. Его отличительная особенность – отсутствие комиссии за использование сервиса, что его создатели называют "честным карпулингом". Водители и пассажиры делят лишь расходы на топливо.
Для водителей
Чтобы воспользоваться сервисом, водитель указывает данные автомобиля и водительское удостоверение. Далее он задает маршрут, количество свободных мест и примерные расходы на бензин.
Сервис автоматически рассчитывает ориентировочную цену поездки, исходя из километража и средней стоимости топлива. Эта сумму делят между всеми попутчиками. При этом платформа напоминает: речь идет о компенсации расходов, а не о заработке.
«Мы создаем продукт для людей и о людях в России. Водители "отбивают" затраты на поездку, а пассажиры не переплачивают за дорогу. На данный момент сервис полностью бесплатный, потому что нам важно, чтобы Poputkee был доступен каждому жителю России», – рассказала руководитель проекта Юлия Морская.
Для пассажиров
Пассажирам при регистрации достаточно указать имя, фамилию и номер телефона. При выборе машины пользователь может ориентироваться на рейтинги и отзывы. В приложении есть встроенный чат для уточнения деталей, кнопка экстренного вызова и возможность поделиться информацией о маршруте с близкими.
Пассажир может выбрать подходящую поездку или разместить собственную заявку с указанием пункта отправления, назначения и даты.
Экономия и маршруты
В Барнауле, откуда часто ездят в Горно-Алтайск, Новосибирск, Томск, Кемерово и другие города Сибири, сервис позволяет существенно сократить расходы. Например, дорога до Новосибирска в среднем стоит 600-700 рублей на человека. Для сравнения: автобус почти вдвое дороже, а цены на билеты на поезд и самолет еще больше.
Сервис появился сначала в Якутии, затем на Дальнем Востоке и в Поволжье. Теперь очередь дошла до Сибири.
«Барнаул мы выбрали не случайно: это крупный транспортный узел, откуда люди часто ездят в Горно-Алтайск, да и вообще в города Сибири от Кемерова до Красноярска. Мы уверены, что наш сервис будет здесь нужен и студентам, и командированным, и путешественникам», – отметила Юлия Морская.
В дальнейшем Poputkee планирует развиваться в тех регионах, где цены на традиционный транспорт растут быстрее всего. Авторы проекта уверены, что российский карпулинг станет не просто альтернативой автобусам или поездам, а народным способом путешествовать.
Сервис Poputkee доступен через мобильное приложение (iOS, Android, AppGallery*) и веб-платформу.
*Poputkee ("Попутки") – информационный сервис для совместных поездок с попутчиками, не оказывает услуги перевозок пассажиров и багажа; iOS ("АйОуЭс"); Android ("Андроид"); AppGallery ("ЭпГалери")
10:17:01 16-09-2025
Кроме бензина - учитывается амортизация автомобиля?
Если нет - попутчики могут шуровать на трамвай и ехать на нём с Бийска до Славгорода.
11:01:48 16-09-2025
Гость (10:17:01 16-09-2025) Кроме бензина - учитывается амортизация автомобиля?Если ... В таких сервисах цену обычно устанавливает сам водитель. В чем проблема поставить ее чуть выше, чем стоимость бензина? И к чему вообще ваше возмущение, вас же никто в эти сервисы не гонит. Хотите ездить без попутчиков - ваше личное дело.
10:33:24 16-09-2025
А не будут ли создатели сервиса "сливать" данные о ТС в некие структуры, заинтересованные в наказании водителей?
10:59:19 16-09-2025
1. При отсутствии мобильного интернета он работать будет? Нет? 2. Верификация, уж извините, нулевая. Где потом в случае чего искать водителя? Да и пассажира тоже. Получится как с отелями - Букинг ушел, и за почти четыре года нормальной замены так и не появилось.
11:25:47 16-09-2025
За границей культура совместных поездок существует давно, но в России рынок только развивается///// А вот этим насмешил, бла бла кар когда на рынке появился, лет 10 назад?
11:41:44 16-09-2025
Гость (11:25:47 16-09-2025) За границей культура совместных поездок существует давно, но... Как не больше.
12:52:03 16-09-2025
И сразу же этот сервис заполнят нелегальные бомбилы, которые заполонили аналогичные сервисы
12:56:21 16-09-2025
Зашел, посмотрел. Там уже бомбилы сидят. Сервис показывает одну цену, а в комментариях водитель указывает другую.
19:58:05 20-09-2025
Тут для людей не стоит стараться,они сами всё портят,и ваши труды напрасны и жалко ваше потраченное время на улучшение,упрощение жизни людей,среди нас есть те кто сразу считают амортизацию,не ужели сами в детстве не ездили на попутках до озера и тп,ээээх тьфу срам