В Барнауле "настоящее мистическое действо" развернется на спектакле "Мастер и Маргарита"

Самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене

26 ноября 2025, 20:28, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 3 марта 2026 года представят спектакль "Мастер и Маргарита" – драму о любви и предательстве по одноименному роману Михаила Булгакова. В главной роли – Виктор Логинов.

«Роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене!» – говорится в анонсе.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

21:22:26 26-11-2025

В главной роли - Гена Букин. Расходимся.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:43:03 26-11-2025

Гость (21:22:26 26-11-2025) В главной роли - Гена Букин. Расходимся.... Опередили! Я это сказать хотел...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:37:53 27-11-2025

Гость (21:22:26 26-11-2025) В главной роли - Гена Букин. Расходимся.... можно подумать, что завсегдатай разливаек пошел бы театр на другого актера

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:38:59 27-11-2025

Гость (21:22:26 26-11-2025) В главной роли - Гена Букин. Расходимся.... а кто это?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:14 26-11-2025

Не нравился ни мастер ни маргарита

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:36:55 27-11-2025

Гость (21:55:14 26-11-2025) Не нравился ни мастер ни маргарита... месье предпочитает рукопашную?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:44:57 27-11-2025

Гость (21:55:14 26-11-2025) Не нравился ни мастер ни маргарита...
сходите на утренник на Буратино

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:46 27-11-2025

Гость (21:55:14 26-11-2025) Не нравился ни мастер ни маргарита...
Месье предпочитает кота? )))

  0 Нравится
Ответить
