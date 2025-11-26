В Барнауле "настоящее мистическое действо" развернется на спектакле "Мастер и Маргарита"
Самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене
26 ноября 2025, 20:28, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 3 марта 2026 года представят спектакль "Мастер и Маргарита" – драму о любви и предательстве по одноименному роману Михаила Булгакова. В главной роли – Виктор Логинов.
«Роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене!» – говорится в анонсе.
21:22:26 26-11-2025
В главной роли - Гена Букин. Расходимся.
21:43:03 26-11-2025
Гость (21:22:26 26-11-2025) В главной роли - Гена Букин. Расходимся.... Опередили! Я это сказать хотел...
05:37:53 27-11-2025
Гость (21:22:26 26-11-2025) В главной роли - Гена Букин. Расходимся.... можно подумать, что завсегдатай разливаек пошел бы театр на другого актера
08:38:59 27-11-2025
Гость (21:22:26 26-11-2025) В главной роли - Гена Букин. Расходимся.... а кто это?
21:55:14 26-11-2025
Не нравился ни мастер ни маргарита
05:36:55 27-11-2025
Гость (21:55:14 26-11-2025) Не нравился ни мастер ни маргарита... месье предпочитает рукопашную?
06:44:57 27-11-2025
Гость (21:55:14 26-11-2025) Не нравился ни мастер ни маргарита...
сходите на утренник на Буратино
10:10:46 27-11-2025
Гость (21:55:14 26-11-2025) Не нравился ни мастер ни маргарита...
Месье предпочитает кота? )))