В Барнауле "настоящее мистическое действо" развернется на спектакле "Мастер и Маргарита"

Самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене

26 ноября 2025, 20:28, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 3 марта 2026 года представят спектакль "Мастер и Маргарита" – драму о любви и предательстве по одноименному роману Михаила Булгакова. В главной роли – Виктор Логинов.