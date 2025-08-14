НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле неизвестный испортил автомобиль химической жидкостью

Владелец авто готов решить все мирным путем

14 августа 2025, 11:15, ИА Амител

Подозреваемый / Фото: кадр с камеры видеонаблюдения "Барнаул 22"
Подозреваемый / Фото: кадр с камеры видеонаблюдения "Барнаул 22"

В ночь на 13 августа во дворе дома № 129 по улице Попова в Барнауле произошел неприятный инцидент. Неизвестный злоумышленник облил припаркованный автомобиль агрессивной жидкостью, которая повредила лакокрасочное покрытие машины, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

Владелец пострадавшего автомобиля обнаружил повреждения утром. Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что ночью молодой человек, проходя мимо машины, намеренно вылил на кузов неизвестное химическое вещество. Результатом стало серьезное повреждение краски на автомобиле.

Пострадавший уже обратился в полицию с заявлением и предоставил правоохранителям видеодоказательства произошедшего. Однако мужчина отмечает, что готов решить вопрос мирным путем, и просит виновника или знакомых с ним людей связаться по телефону 8 961 233 26 01.

В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника и мотивы его действий. Подобные случаи умышленной порчи имущества подпадают под статью 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и могут повлечь за собой штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы сроком до 360 часов.

Барнаул Авто

Комментарии 21

Avatar Picture
гость

11:20:20 14-08-2025

а экспертизу проводил? вдруг жидкость была не химическая, а физическая?!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:42 14-08-2025

гость (11:20:20 14-08-2025) а экспертизу проводил? вдруг жидкость была не химическая, а ... неньютоновская, например. Или вдруг филосовская жидкость

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:08 14-08-2025

а если на пример человек случайно пролил , споткнулся и все вылилось.. ну чисто теоретически , за что судить?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:26 14-08-2025

Гость (11:40:08 14-08-2025) а если на пример человек случайно пролил , споткнулся и все ... Видео посмотрите, он шел мимо не спотыкаясь и вылил содержимое бутылька на двери

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:45 14-08-2025

Гость (11:40:08 14-08-2025) а если на пример человек случайно пролил , споткнулся и все ... Есть же целый перечень статей "по неосторожности".
Случайно ограбил, случайно изнасиловал, случайно убил, случайно пролил.
За нечаянно бьют отчаянно. База.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:18 14-08-2025

Пускай ГИБДД еще и оштрафует. Расстояние от дома до парковки не менее 10 метров. Машины стоят на расстоянии 7 метров от дома и возле подъезда.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:11 14-08-2025

О, это грамотно. Ищите, кому выгодно. Как в рассказе "Идеальное убийство". Заказчик ищет постороннего человека из другой местности, который никогда тут не проходит по своим делам. И всё. Зацепок никаких. Пострадавший пусть честно вспоминает, кого обидел.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:13 14-08-2025

Гость (12:16:11 14-08-2025) О, это грамотно. Ищите, кому выгодно. Как в рассказе "Идеаль... Например, это был маньяк, и ему было всё равно кого облить. Ноль мотивов = ноль зацепок.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:12 14-08-2025

Гость (12:25:13 14-08-2025) Например, это был маньяк, и ему было всё равно кого облить. ... Да, потому что, по его мнению, у зажравшихся и наворовавших машины, а у него, честного и недооцененного, машины нет. Вот и мстит всему человечеству. В головах может быть что угодно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:53 14-08-2025

Машина должна стоять в гараже. Нет гаража - нет машины.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:17 14-08-2025

Гость (12:20:53 14-08-2025) Машина должна стоять в гараже. Нет гаража - нет машины. ... Нет ручек - нет конфетки

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:33 15-08-2025

Гость (12:29:17 14-08-2025) Нет ручек - нет конфетки... Нет ножек - нет мультиков!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:32 14-08-2025

Гость (12:20:53 14-08-2025) Машина должна стоять в гараже. Нет гаража - нет машины. ...
Не способным купить гараж машина не нужна. Есть транспорт.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:38 14-08-2025

Гость (12:30:32 14-08-2025) Не способным купить гараж машина не нужна. Есть транспор... Зависть один из смертных грехов.
Чтобы не говорить глупости, хотя бы примерно сопоставьте колличество легальных гаражей и колличество автомобилей

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:01 14-08-2025

Парень еще не сильно умный. Пошел зачем то между машиной и камерой. За машиной с другой стороны камера ничего не видит.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:41 14-08-2025

А может это была месть за поруганную честь. Во блин даже в рифму получилось, ай да Сашка, ай да сукин сын!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:30 14-08-2025

Почему частное имущество занимает общую территорию?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:18 14-08-2025

Так можно и баней на колесах во дворе пользоваться.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:27 14-08-2025

Гость (13:43:18 14-08-2025) Так можно и баней на колесах во дворе пользоваться.... Можно. С девками

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:25 14-08-2025

На видео показано нарушение расположения транспортных средств, а именно не выдержано 10 метров от стены дома. Если кто-то может использовать дворовую территорию как личный гараж, значит кто-то может использовать ту же дворовую территорию для своих безумных химических экспериментов с различными жидкостями. Там же можно ковёр выбить, барашка зарезать и на коврике поорать что-то про Аллу и бар. Так то по хорошему нужно просто убрать асфальт с этого аппендикаса и посадить красивые цветы вперемешку с однолетними кактусами, чтобы всобакувводы не загадили.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:37 14-08-2025

Гость (16:09:25 14-08-2025) На видео показано нарушение расположения транспортных средст... Мне не нужны твои цветы и кактусы, почему они должны занимать общую дворовую территорию? Учись жить в социуме, умник.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров