В Барнауле неизвестный испортил автомобиль химической жидкостью
Владелец авто готов решить все мирным путем
14 августа 2025, 11:15, ИА Амител
В ночь на 13 августа во дворе дома № 129 по улице Попова в Барнауле произошел неприятный инцидент. Неизвестный злоумышленник облил припаркованный автомобиль агрессивной жидкостью, которая повредила лакокрасочное покрытие машины, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".
Владелец пострадавшего автомобиля обнаружил повреждения утром. Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что ночью молодой человек, проходя мимо машины, намеренно вылил на кузов неизвестное химическое вещество. Результатом стало серьезное повреждение краски на автомобиле.
Пострадавший уже обратился в полицию с заявлением и предоставил правоохранителям видеодоказательства произошедшего. Однако мужчина отмечает, что готов решить вопрос мирным путем, и просит виновника или знакомых с ним людей связаться по телефону 8 961 233 26 01.
В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника и мотивы его действий. Подобные случаи умышленной порчи имущества подпадают под статью 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и могут повлечь за собой штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы сроком до 360 часов.
11:20:20 14-08-2025
а экспертизу проводил? вдруг жидкость была не химическая, а физическая?!
11:42:42 14-08-2025
гость (11:20:20 14-08-2025) а экспертизу проводил? вдруг жидкость была не химическая, а ... неньютоновская, например. Или вдруг филосовская жидкость
11:40:08 14-08-2025
а если на пример человек случайно пролил , споткнулся и все вылилось.. ну чисто теоретически , за что судить?
15:47:26 14-08-2025
Гость (11:40:08 14-08-2025) а если на пример человек случайно пролил , споткнулся и все ... Видео посмотрите, он шел мимо не спотыкаясь и вылил содержимое бутылька на двери
16:16:45 14-08-2025
Гость (11:40:08 14-08-2025) а если на пример человек случайно пролил , споткнулся и все ... Есть же целый перечень статей "по неосторожности".
Случайно ограбил, случайно изнасиловал, случайно убил, случайно пролил.
За нечаянно бьют отчаянно. База.
12:05:18 14-08-2025
Пускай ГИБДД еще и оштрафует. Расстояние от дома до парковки не менее 10 метров. Машины стоят на расстоянии 7 метров от дома и возле подъезда.
12:16:11 14-08-2025
О, это грамотно. Ищите, кому выгодно. Как в рассказе "Идеальное убийство". Заказчик ищет постороннего человека из другой местности, который никогда тут не проходит по своим делам. И всё. Зацепок никаких. Пострадавший пусть честно вспоминает, кого обидел.
12:25:13 14-08-2025
Гость (12:16:11 14-08-2025) О, это грамотно. Ищите, кому выгодно. Как в рассказе "Идеаль... Например, это был маньяк, и ему было всё равно кого облить. Ноль мотивов = ноль зацепок.
14:17:12 14-08-2025
Гость (12:25:13 14-08-2025) Например, это был маньяк, и ему было всё равно кого облить. ... Да, потому что, по его мнению, у зажравшихся и наворовавших машины, а у него, честного и недооцененного, машины нет. Вот и мстит всему человечеству. В головах может быть что угодно.
12:20:53 14-08-2025
Машина должна стоять в гараже. Нет гаража - нет машины.
12:29:17 14-08-2025
Гость (12:20:53 14-08-2025) Машина должна стоять в гараже. Нет гаража - нет машины. ... Нет ручек - нет конфетки
07:20:33 15-08-2025
Гость (12:29:17 14-08-2025) Нет ручек - нет конфетки... Нет ножек - нет мультиков!
12:30:32 14-08-2025
Гость (12:20:53 14-08-2025) Машина должна стоять в гараже. Нет гаража - нет машины. ...
Не способным купить гараж машина не нужна. Есть транспорт.
13:12:38 14-08-2025
Гость (12:30:32 14-08-2025) Не способным купить гараж машина не нужна. Есть транспор... Зависть один из смертных грехов.
Чтобы не говорить глупости, хотя бы примерно сопоставьте колличество легальных гаражей и колличество автомобилей
12:31:01 14-08-2025
Парень еще не сильно умный. Пошел зачем то между машиной и камерой. За машиной с другой стороны камера ничего не видит.
13:03:41 14-08-2025
А может это была месть за поруганную честь. Во блин даже в рифму получилось, ай да Сашка, ай да сукин сын!!!
13:05:30 14-08-2025
Почему частное имущество занимает общую территорию?
13:43:18 14-08-2025
Так можно и баней на колесах во дворе пользоваться.
14:37:27 14-08-2025
Гость (13:43:18 14-08-2025) Так можно и баней на колесах во дворе пользоваться.... Можно. С девками
16:09:25 14-08-2025
На видео показано нарушение расположения транспортных средств, а именно не выдержано 10 метров от стены дома. Если кто-то может использовать дворовую территорию как личный гараж, значит кто-то может использовать ту же дворовую территорию для своих безумных химических экспериментов с различными жидкостями. Там же можно ковёр выбить, барашка зарезать и на коврике поорать что-то про Аллу и бар. Так то по хорошему нужно просто убрать асфальт с этого аппендикаса и посадить красивые цветы вперемешку с однолетними кактусами, чтобы всобакувводы не загадили.
16:56:37 14-08-2025
Гость (16:09:25 14-08-2025) На видео показано нарушение расположения транспортных средст... Мне не нужны твои цветы и кактусы, почему они должны занимать общую дворовую территорию? Учись жить в социуме, умник.