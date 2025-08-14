В Барнауле неизвестный испортил автомобиль химической жидкостью

Владелец авто готов решить все мирным путем

14 августа 2025, 11:15, ИА Амител

Подозреваемый / Фото: кадр с камеры видеонаблюдения "Барнаул 22"

В ночь на 13 августа во дворе дома № 129 по улице Попова в Барнауле произошел неприятный инцидент. Неизвестный злоумышленник облил припаркованный автомобиль агрессивной жидкостью, которая повредила лакокрасочное покрытие машины, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

Владелец пострадавшего автомобиля обнаружил повреждения утром. Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что ночью молодой человек, проходя мимо машины, намеренно вылил на кузов неизвестное химическое вещество. Результатом стало серьезное повреждение краски на автомобиле.

Пострадавший уже обратился в полицию с заявлением и предоставил правоохранителям видеодоказательства произошедшего. Однако мужчина отмечает, что готов решить вопрос мирным путем, и просит виновника или знакомых с ним людей связаться по телефону 8 961 233 26 01.

В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника и мотивы его действий. Подобные случаи умышленной порчи имущества подпадают под статью 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и могут повлечь за собой штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы сроком до 360 часов.