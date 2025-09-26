В Барнауле несколько дней разыскивают женщину в черно-красной ветровке
С 23 сентября информации о ее местонахождении нет
26 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
В Барнауле объявлены поиски 51-летней Светланы Гороховой (Максимовой), которая пропала 23 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Согласно ориентировке, женщина ростом около 173 см, среднего телосложения. У нее светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
В день исчезновения была одета в джинсы, черно-красную ветровку, кроссовки и светло-желтый берет.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
В 11:10 в Telegram-канале поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили, что женщина найдена и жива.
11:13:22 26-09-2025
Человек нашелся. Все неравнодушным спасибо.
11:28:03 26-09-2025
Гость (11:13:22 26-09-2025) Человек нашелся. Все неравнодушным спасибо.... живая?
11:42:03 26-09-2025
живая
12:06:44 26-09-2025
где была?
14:23:23 26-09-2025
рассказали бы, коротенко, где была и что поделывала?
я понимаю что волонтеров, без определенного места занятия у насм вагон, но все таки
20:42:26 26-09-2025
Гость (14:23:23 26-09-2025) рассказали бы, коротенко, где была и что поделывала?я по... какая вам разница то