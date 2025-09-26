В Барнауле несколько дней разыскивают женщину в черно-красной ветровке

С 23 сентября информации о ее местонахождении нет

В Барнауле объявлены поиски 51-летней Светланы Гороховой (Максимовой), которая пропала 23 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Согласно ориентировке, женщина ростом около 173 см, среднего телосложения. У нее светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения была одета в джинсы, черно-красную ветровку, кроссовки и светло-желтый берет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

В 11:10 в Telegram-канале поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили, что женщина найдена и жива.