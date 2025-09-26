НОВОСТИОбщество

В Барнауле несколько дней разыскивают женщину в черно-красной ветровке

С 23 сентября информации о ее местонахождении нет

26 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

В Барнауле объявлены поиски 51-летней Светланы Гороховой (Максимовой), которая пропала 23 сентября. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Согласно ориентировке, женщина ростом около 173 см, среднего телосложения. У нее светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения была одета в джинсы, черно-красную ветровку, кроссовки и светло-желтый берет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

В 11:10 в Telegram-канале поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили, что женщина найдена и жива.

Барнаул пропал человек

Комментарии

Avatar Picture
Гость

11:13:22 26-09-2025

Человек нашелся. Все неравнодушным спасибо.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:28:03 26-09-2025

Гость (11:13:22 26-09-2025) Человек нашелся. Все неравнодушным спасибо.... живая?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:03 26-09-2025

живая

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:44 26-09-2025

где была?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:23 26-09-2025

рассказали бы, коротенко, где была и что поделывала?
я понимаю что волонтеров, без определенного места занятия у насм вагон, но все таки

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:26 26-09-2025

Гость (14:23:23 26-09-2025) рассказали бы, коротенко, где была и что поделывала?я по... какая вам разница то

  0 Нравится
Ответить
