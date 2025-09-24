В Барнауле ищут бабушку в светло-желтом берете, ушедшую из дома в неизвестном направлении

Пенсионерка ушла из дома 23 сентября

24 сентября 2025, 15:40, ИА Амител

Источник фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Алтайского края

В Барнауле разыскивают 72-летнюю Нину Давыдовну Ярцеву (Гебгардт), которая ушла из дома 23 сентября и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Рост женщины составляет около 160 сантиметров, телосложение худощавое. У нее седые волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в бордовую куртку, голубые джинсы, темные ботинки и светло-желтый берет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.