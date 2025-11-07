НОВОСТИОбщество

В Барнауле несколько многоэтажек останутся без отопления 7 ноября

Подачу тепла ограничат с 10:00 до 16:00

07 ноября 2025, 07:33, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru
Батарея / Фото: amic.ru

Несколько многоэтажных домов Барнаула 7 ноября временно останутся без отопления. Это связано с работами на теплосетях, сообщили в СГК.

Как уточнили в пресс-службе компании, специалисты будут устанавливать новые тепловые счетчики. Поэтому с 10:00 до 16:00 отопление отключат в семи многоквартирных домах по следующим адресам: 

  • Павловский тракт, 209, 213, 215, 225;
  • улица Малахова, 171, 173, 177а.

«Данные работы позволят улучшить контроль качества теплоснабжения для более 2,5 тысячи жителей Индустриального района Барнаула», – отметили в СГК.

Барнаул отопительный сезон отопление

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:56:52 07-11-2025

и платить будут больше

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Деревенский

11:15:29 07-11-2025

А до отопительного сезона нельзя было их установить?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров