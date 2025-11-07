В Барнауле несколько многоэтажек останутся без отопления 7 ноября

Подачу тепла ограничат с 10:00 до 16:00

07 ноября 2025, 07:33, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

Несколько многоэтажных домов Барнаула 7 ноября временно останутся без отопления. Это связано с работами на теплосетях, сообщили в СГК.

Как уточнили в пресс-службе компании, специалисты будут устанавливать новые тепловые счетчики. Поэтому с 10:00 до 16:00 отопление отключат в семи многоквартирных домах по следующим адресам:

Павловский тракт, 209, 213, 215, 225;

улица Малахова, 171, 173, 177а.