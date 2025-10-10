В Барнауле образовалась большая пробка на Новом мосту

По данным 2GIS, пробки составляют восемь баллов

10 октября 2025, 17:21, ИА Амител

Большая пробка на Новом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru

Вечером 10 октября Барнаул вновь погрузился в режим ожидания на дорогах. По данным 2GIS, пробки составляют восемь баллов. На Новом мосту барнаульцам придется еще долго стоять в огромной пробке.

Сейчас заторы наблюдаются на многих улицах Барнаула: на пр. Социалистическом, пр. Строителей, пр. Ленина, пр. Красноармейском и на ул. Малахова.

Помимо этого, очевидцы сообщают о ДТП на пр. Социалистическом и Павловском тракте.