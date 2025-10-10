НОВОСТИТранспорт

В Барнауле образовалась большая пробка на Новом мосту

По данным 2GIS, пробки составляют восемь баллов

10 октября 2025, 17:21, ИА Амител

Большая пробка на Новом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru
Большая пробка на Новом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru

Вечером 10 октября Барнаул вновь погрузился в режим ожидания на дорогах. По данным 2GIS, пробки составляют восемь баллов. На Новом мосту барнаульцам придется еще долго стоять в огромной пробке.

Сейчас заторы наблюдаются на многих улицах Барнаула: на пр. Социалистическом, пр. Строителей, пр. Ленина, пр. Красноармейском и на ул. Малахова.

Помимо этого, очевидцы сообщают о ДТП на пр. Социалистическом и Павловском тракте.

Барнаул Транспорт Пробки

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

22:33:19 10-10-2025

Конечно когда делают дороги, это очень радуют. Но когда перекрывают основной выезд из города в пятницу вечером, в максимальный транспортный недельный траффик, это демонстрация абсолютного пофигизма на тысячи людей, которые встали в пробку. Неужели нельзя было скорректировать время своей работы с учетом загруженности дороги? И это при том, что до этого сняли верхний слой асфальта и забыли про укладку нового на две недели.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров