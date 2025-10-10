В Барнауле образовалась большая пробка на Новом мосту
По данным 2GIS, пробки составляют восемь баллов
10 октября 2025, 17:21, ИА Амител
Большая пробка на Новом мосту в Барнауле / Фото: amic.ru
Вечером 10 октября Барнаул вновь погрузился в режим ожидания на дорогах. По данным 2GIS, пробки составляют восемь баллов. На Новом мосту барнаульцам придется еще долго стоять в огромной пробке.
Сейчас заторы наблюдаются на многих улицах Барнаула: на пр. Социалистическом, пр. Строителей, пр. Ленина, пр. Красноармейском и на ул. Малахова.
Помимо этого, очевидцы сообщают о ДТП на пр. Социалистическом и Павловском тракте.
22:33:19 10-10-2025
Конечно когда делают дороги, это очень радуют. Но когда перекрывают основной выезд из города в пятницу вечером, в максимальный транспортный недельный траффик, это демонстрация абсолютного пофигизма на тысячи людей, которые встали в пробку. Неужели нельзя было скорректировать время своей работы с учетом загруженности дороги? И это при том, что до этого сняли верхний слой асфальта и забыли про укладку нового на две недели.