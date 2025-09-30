В Барнауле обсудили рост нелегального оборота табака
Ущерб федеральному бюджету от незаконного оборота табачной продукции в первом квартале 2025 года составил почти 23 млрд рублей
30 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
В Барнауле состоялась межрегиональная конференция, посвященная проблеме незаконного оборота табачной продукции в регионах Западной Сибири. Мероприятие собрало представителей законодательной и исполнительной власти, контролирующих органов и бизнеса для выработки мер противодействия теневому рынку.
Директор Национального научного центра компетенций Ирина Бушина представила данные исследования, согласно которым в Алтайском крае зафиксирован наибольший рост доли нелегального оборота сигарет среди всех регионов России – с 10,2 до 20,3%. В Новосибирской области показатель увеличился до 10,7%, тогда как в Томской области остался на уровне 0,9%.
Ущерб федеральному бюджету от незаконного оборота табачной продукции в первом квартале 2025 года составил почти 23 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей пришлись на Сибирский федеральный округ.
Участники конференции отметили положительную динамику в борьбе с нелегальным производством: в 2024 году было закрыто рекордное число подпольных цехов – 22, а с начала 2025 года уже ликвидировано 12 нелегальных производств.
Также обсуждались планы по введению лицензирования розничной продажи табачной продукции и положительный эффект от цифровой маркировки, которая уже принесла в бюджет более 601,5 млрд рублей дополнительных поступлений.
21:06:43 30-09-2025
Как интересно фиксируется нелегальный оборот?
22:13:56 30-09-2025
Главное посчитать недостаток бюджета, сколько человек погибнет от некачественной продукции в принципе никого не волнует...
07:02:11 01-10-2025
Дмитрий (22:13:56 30-09-2025) Главное посчитать недостаток бюджета, сколько человек погиб... С сигаретами ситуация такая, что чем кустарней, тем меньше вреда. Так что обсуждение в чистом виде только вокруг денег. Снизить пошлины, чтобы вернуть рынок из тени на свет, они не догадаются.
08:13:36 01-10-2025
Искусственный табак, клей и бумага. Вдыхайте господа!
10:41:54 01-10-2025
Гость (08:13:36 01-10-2025) Искусственный табак, клей и бумага. Вдыхайте господа!... так и до резиновых баб можно скатиться...
10:15:22 01-10-2025
...за бокалом паленого бренди