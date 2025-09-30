В Барнауле обсудили рост нелегального оборота табака

Ущерб федеральному бюджету от незаконного оборота табачной продукции в первом квартале 2025 года составил почти 23 млрд рублей

В Барнауле состоялась межрегиональная конференция, посвященная проблеме незаконного оборота табачной продукции в регионах Западной Сибири. Мероприятие собрало представителей законодательной и исполнительной власти, контролирующих органов и бизнеса для выработки мер противодействия теневому рынку.

Директор Национального научного центра компетенций Ирина Бушина представила данные исследования, согласно которым в Алтайском крае зафиксирован наибольший рост доли нелегального оборота сигарет среди всех регионов России – с 10,2 до 20,3%. В Новосибирской области показатель увеличился до 10,7%, тогда как в Томской области остался на уровне 0,9%.

Ущерб федеральному бюджету от незаконного оборота табачной продукции в первом квартале 2025 года составил почти 23 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей пришлись на Сибирский федеральный округ.

Участники конференции отметили положительную динамику в борьбе с нелегальным производством: в 2024 году было закрыто рекордное число подпольных цехов – 22, а с начала 2025 года уже ликвидировано 12 нелегальных производств.

Также обсуждались планы по введению лицензирования розничной продажи табачной продукции и положительный эффект от цифровой маркировки, которая уже принесла в бюджет более 601,5 млрд рублей дополнительных поступлений.