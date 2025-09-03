В Барнауле ограничат движение по Лесному тракту

Там будут убирать сухостойные и аварийные деревья

03 сентября 2025, 08:25, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

3 сентября с 10:00 до 14:00 будет частично ограничено движение по Лесному тракту на участке от поселка Южного до остановки "Завод "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Ограничение нужно для рубки и уборки сухостойных и аварийных деревьев на территории земель государственного лесного фонда РФ. Работы проводит краевое автономное учреждение "Алтайлес" в рамках государственного задания.

Водителям принесли извинения за возможные неудобства. По мере возможности обещают закончить работы раньше обозначенного времени.