В Барнауле ограничат движение по Лесному тракту
Там будут убирать сухостойные и аварийные деревья
03 сентября 2025, 08:25, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
3 сентября с 10:00 до 14:00 будет частично ограничено движение по Лесному тракту на участке от поселка Южного до остановки "Завод "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Ограничение нужно для рубки и уборки сухостойных и аварийных деревьев на территории земель государственного лесного фонда РФ. Работы проводит краевое автономное учреждение "Алтайлес" в рамках государственного задания.
Водителям принесли извинения за возможные неудобства. По мере возможности обещают закончить работы раньше обозначенного времени.
09:16:13 03-09-2025
На этом тракте не помешало бы вырубить лес с обоих сторон и обустроить полноценные "полосы жизни" - народ там гоняет порой вполне себе, а уходить то и некуда... :(
09:17:20 03-09-2025
