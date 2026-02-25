В Барнауле отец школьницы избил директора учебного заведения после спора об оценках
В целях безопасности сотрудников и учеников в образовательном учреждении усилят пропускной режим
25 февраля 2026, 11:40, ИА Амител
В Барнауле разгорелся скандал в школе № 38: отец ученицы седьмого класса напал на директора учебного заведения из-за успеваемости дочери. О произошедшем сообщили родители школьников в телеграм-канале "Барнаул 22".
Как отмечается, мужчина регулярно устраивает конфликты, оскорбляет учителей и угрожает им, настаивая на том, чтобы его дочери выставляли исключительно отличные оценки. За это время педагоги и родители неоднократно направляли докладные директору, жалобы в комитет по образованию, прокуратуру, полицию, а также обращались в приемную председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
«Ответы приходили формальные, а отец продолжал вести себя агрессивно. Сотрудникам школы не раз приходилось вызывать Росгвардию, чтобы его успокоить. Однако мужчину вскоре отпускали, и он снова появлялся в школе», — рассказала мать одного из учеников.
Очередной инцидент произошел 19 февраля. По словам очевидцев, мужчина пришел в школу в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и набросился на директора прямо при детях. Руководителю учебного заведения удалось самостоятельно обезвредить нападавшего и удерживать его до приезда сотрудников Росгвардии.
В настоящее время следственный отдел по Октябрьскому району Барнаула проводит проверку по факту нападения. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил организовать надзорные мероприятия.
В рамках проверки будет дана оценка не только действиям агрессивного родителя, но и работе органов, отвечающих за профилактику правонарушений.
11:52:49 25-02-2026
Может теперь контракт подпишет
14:00:50 25-02-2026
Гость (11:52:49 25-02-2026) Может теперь контракт подпишет... Директор чистый Рембо! Подпишет контракт и не подведет страну! Если не хватает профессиональной подготовки мирно разрешать школьные конфликты.
14:27:42 25-02-2026
Гость (14:00:50 25-02-2026) Директор чистый Рембо! Подпишет контракт и не подведет стра... Совсем что ли мозгов нет? Зачем позоришь город, транслируя такую глупость7
08:03:23 26-02-2026
Гость (14:27:42 25-02-2026) Совсем что ли мозгов нет? Зачем позоришь город, транслируя т... Город позорят директора, участвующие в драках на глазах у детей. Считаю, такой директор профнепригоден, так как не способен вести себя адекватно в конфликтной ситуации.
15:46:34 25-02-2026
Гость (14:00:50 25-02-2026) Директор чистый Рембо! Подпишет контракт и не подведет стра... Протрезвевший папашка?
08:14:36 26-02-2026
Гость (15:46:34 25-02-2026) Протрезвевший папашка?... Вовсе не папашка. Доводилось работать в учебных заведениях. Конфликтов с родителями не было. Отношения строились на взаимном уважении. Если директор изначально ни во что не ставит родителей, тем более ученицы - отличницы, то конфликт неизбежен.
12:04:17 25-02-2026
Это тип кухонного бойца - эти только с бабами воевать умеют!....
12:42:07 25-02-2026
Медведь-шатун (12:04:17 25-02-2026) Это тип кухонного бойца - эти только с бабами воевать умеют!... Почему с бабами-то? В этой школе директор - мужчина.
12:12:40 25-02-2026
А охранник в школе наверное бабушка - одуванчик?
12:47:01 25-02-2026
А охранник в школе наверное бабушка - одуванчик?.. А вы кого хотели видеть? Молодые в других местах, Росгвардия не хочет наверное!
12:47:09 25-02-2026
Такое сплошь и рядом, пару лет назад в 40 гимназию папа постоянно прибегал на разборки с учителями из-за "плохих" оценок лапочки-дочьки. Реально запугивал и угрожал учителям.
14:17:18 25-02-2026
Внимательный из Б (12:47:09 25-02-2026) Такое сплошь и рядом, пару лет назад в 40 гимназию папа... а я бы на месте принципиально после такого ставил 5ки, даже не спрашивая)
13:13:24 25-02-2026
В 50-е - 60-е годы, когда я учился, даже в ещё в 70-е годы , когда дочь училась, родители были разных уровней образования, разного статуса, партийные и беспартийные на родительских собраниях все внимательнейшим образом слушали учителей, тем более директора школы. Никто из родителей не позволял себе даже громко говорить, чем-то возмущаться по действиям учителей. Потому что родители понимали, что учителя дают основы грамоты детям, которые потом тем же детям придется расширять в техникумах и ВУЗах. Но то было советское время. Люди были достаточно высокой культуры. Капитализм медленно, но верно воспитывает людей быть некультурными , невежливыми, порой кажется, хамами и т.д.Это всё потому, что нет общей для России идеологии. С другой стороны, что может быть общего у уч ителя, врача, инженера ,рабочего с приХватизаторами народной собственности, которые не очень честно приватизировали , о чем говорили даже "наверху".Но если миллиардер честно построил свою империю, помогает государству, региону, городу, гле живет, я только "за".Хотя как сказал, по-моему, Форд - старший на вопрос ,как он стал миллионером, он ответил, что может рассказать, как заработал каждый миллион, начиная со второго.Но о первом миллионе не надо спрашивать.
15:04:08 25-02-2026
Горожанин. (13:13:24 25-02-2026) В 50-е - 60-е годы, когда я учился, даже в ещё в 70-е годы ,... при чем тут капитализм и социализм? уровень культуры не зависит от политического режима. Он зависит от воспитания.
07:44:16 26-02-2026
гость (15:04:08 25-02-2026) при чем тут капитали
Вот именно.При социализме нас воспитывали с детского сада. Прошло лет 76 с того момента, как я впервые попал на кукольное представление в Клубе Меланжевого комбината.И меня не родители водили, а воспитатели детского сада. РОдители в силу рождения до революции 17 года не были очень образованными людьми, но понимали, что их ребенку нужно воспитание, поэтому и давали деньги на билеты. Школа советского времени водила нас в филармонию, на спектакли в драмтеатр, позже в ТЮЗ, устраивала в школе тематические утренники, потом вечера (в старших классах), классные часы, где перед нами выступали герои труда и войны, даже артисты приходили.К нам приходили Герои Советского Союза лётчик Водопьянов, первый в мире лётчик, посадивший самолет на Северном полюсе, Козин Нестор Дмитриевич. В кино были фильмы о простых советских людях.Но это было в 50-х годах прошлого века.Наверно, поэтому у людей старшего поколения несколько другое восприятие современного мира, тем более капиталистического мира, логика существования которого совершенно не понятна по сравнению с строем социализма. Не выливайте на меня ушаты холодной воды, у большинства молодых комментаторов молодых будут определённые трудности восприятия изменений , которые будут лет через 40-50, а то и раньше, если изменения будут быстрыми и неожиданными.Одни турникеты в школах , в ВУЗах, колледжах и везде вплоть до объектов культуры чего стоят. И мы в молодости между собой многое критиковали и ругали(интернета не было же), а потом логика побеждала , здравый смысл начинал превалировать.
13:23:18 25-02-2026
почему папашка не в сизо ? почему семью не проверяет ПДН и опека?
чего церемонятся с маргиналами?
13:51:07 25-02-2026
Гость (13:23:18 25-02-2026) почему папашка не в сизо ? почему семью не проверяет ПДН и о... может он не маргнинал, просто корона жмет, таких родителей обоеполых сейчас дофига. Маргиналы обычно не ходят в школу с разборками, им вообще по барабану на оценки детей, перевели в следующий класс и норм. Некоторые даже не помнят дату рождения дитятки и в каком тот (та) классе учатся
15:33:53 25-02-2026
Гость (13:51:07 25-02-2026) может он не маргнинал, просто корона жмет, таких родителей ... немаргинал пьяным в школу не придет, руки распускать не будет.
ну назовем пьяное быдло-ничего не изменится
14:10:16 25-02-2026
Гость (13:23:18 25-02-2026) почему папашка не в сизо ? почему семью не проверяет ПДН и о... Это Поток, детка... Там 90% таких.
13:42:32 25-02-2026
На пустом месте конфликтов не бывает. Уверена со стороны школы очень много недопустимых вещей по отношению к ученикам допускается, что порождает агрессию
14:22:17 25-02-2026
Гость (13:42:32 25-02-2026)
И это повод приходить и распускать руки? Уверена она. Сейчас вот к тебе придут и фейс подрихтуют из-за твоей уверенности. Сразу же визжать будешь и заявления во все инстанции строчить. Совсем бабоньки охренели.
14:16:30 25-02-2026
---
цель вашего визита?
побить директора
хаха, проходите
14:35:12 25-02-2026
"... Руководителю учебного заведения удалось самостоятельно обезвредить нападавшего ..."
Директору уважуха!
16:02:51 25-02-2026
Директору надо выдать шокер. И очередному папашке в рубашке в случае разборок влупить промеж глаз до полного разряда шокера, чтобы запомнил надолго, что разборки папашка может производить у себя на кухне с дитятками и супружницей.
16:37:00 25-02-2026
Зуботычина, конечно не культурно. Но есть директора школ, которые случайно оказались в должности руководителя школы, прям случайные люди, им бы тоже надо проводить аттестацию, мед осмотр у врачей которые дают заключение, годен человек трудиться в этой должности или он разрущает образовательное учреждение. Бывает такой дорвётся до должности, через год из школы квалификацированые учителя увольняются, потому что невозможно работать с неучами.
Я знаю такого директора школы, если коротко охарактеризовать, " тамада " , в плохом смысле этого слова.
16:59:31 25-02-2026
А турникеты к чему? Это сплошная профанация, турникет преступника не удержит, прыгнет через него, охранника удержит и что хочет то и будет делать. Турникеты только могут создать зввал в случае экстренной эвакуации, например при возгорании , первый нерасторопный ребёнок, ему толчок в спину и как снежный ком завал, с летальным исходом, часть могут задовить, часть могут погибнуть он удушия, даже если турникет открыть всё равно будет ширины пролёта ограждения недостаточно что бы беспрепятственно покинуть здания в случае реального пожара, в случае учебной тревоги да , можно спокойно и размерено покинуть здания, в случае реального пожара, это сделать невозможно, паника и завал со всеми вытекающими последствиями.
Турникеты зло для детей, благо для директора и её заместителя технички.
21:13:36 25-02-2026
Гость (14:22:17 25-02-2026) И это повод приходить и распускать руки? Уверена она. Се... Ко мне не прийдут. Повод не даю.
08:08:55 26-02-2026
Гость (21:13:36 25-02-2026) Ко мне не прийдут. Повод не даю. ... Вот именно! Не давал бы директор повод, не было бы конфликта.
08:51:13 26-02-2026
Пришел родитель с претензиями? Внимательно выслушать. Поблагодарить за хорошее воспитание дочери, обещать провести беседу с учителями на предмет составления индивидуального плана повышения успехов ребенка. Направить активность родителя в нужное русло, предложить какую-нибудь должность в родительском комитете, организовать экскурсию или ещё что по силам отцу. В завершение разговора пожать руку. Всё элементарно! Никакого мордобития!