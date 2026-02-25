В Барнауле отец школьницы избил директора учебного заведения после спора об оценках

В целях безопасности сотрудников и учеников в образовательном учреждении усилят пропускной режим

25 февраля 2026, 11:40, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле разгорелся скандал в школе № 38: отец ученицы седьмого класса напал на директора учебного заведения из-за успеваемости дочери. О произошедшем сообщили родители школьников в телеграм-канале "Барнаул 22".

Как отмечается, мужчина регулярно устраивает конфликты, оскорбляет учителей и угрожает им, настаивая на том, чтобы его дочери выставляли исключительно отличные оценки. За это время педагоги и родители неоднократно направляли докладные директору, жалобы в комитет по образованию, прокуратуру, полицию, а также обращались в приемную председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Ответы приходили формальные, а отец продолжал вести себя агрессивно. Сотрудникам школы не раз приходилось вызывать Росгвардию, чтобы его успокоить. Однако мужчину вскоре отпускали, и он снова появлялся в школе», — рассказала мать одного из учеников.

Очередной инцидент произошел 19 февраля. По словам очевидцев, мужчина пришел в школу в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и набросился на директора прямо при детях. Руководителю учебного заведения удалось самостоятельно обезвредить нападавшего и удерживать его до приезда сотрудников Росгвардии.

В настоящее время следственный отдел по Октябрьскому району Барнаула проводит проверку по факту нападения. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил организовать надзорные мероприятия.

В рамках проверки будет дана оценка не только действиям агрессивного родителя, но и работе органов, отвечающих за профилактику правонарушений.

