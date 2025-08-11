В Барнауле открыли движение по новой дороге на улице Багряной

Завершить ее строительство удалось раньше установленного срока

11 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Новая дорога на улице Багряной / Фото: barnaul.org

Состоялось торжественное открытие движения по новому участку автомобильной дороги на улице Багряной в Индустриальном районе Барнаула, сообщает официальный сайт администрации.

В церемонии приняли участие глава города Вячеслав Франк, заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, председатель комитета по дорожному хозяйству Валерий Ведяшкин, глава администрации Индустриального района Денис Летягин, а также представители подрядной организации.

Ключевые характеристики нового объекта: протяженность составляет 758,5 метра (от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы). Выполненные работы включают строительство проезжей части, тротуаров, примыканий, озеленение территории, монтаж наружного освещения и переустройство кабельных линий. Общая стоимость строительства составила 114 млн рублей, средства выделены в рамках адресной инвестиционной программы города.

Как отметил Андрей Курышин, подрядчик ООО "Сибинвест" выполнил все работы в полном объеме и с опережением графика.

«Это комплексный проект, который включает не только саму дорогу, но и всю необходимую инфраструктуру для комфортного и безопасного движения», – подчеркнул он.

Вячеслав Франк акцентировал внимание на стратегической важности нового объекта.

«Улица Багряная, проходящая параллельно Павловскому тракту, станет важным элементом транспортной системы города. Она не только разгрузит прилегающие магистрали, но и обеспечит удобный подъезд к новому жилому кварталу», – отметил глава города.

По словам мэра, в 2025 году на модернизацию дорожной сети Барнаула выделено 2,5 млрд рублей.

«Этот проект – часть системной работы по развитию транспортной инфраструктуры города. Особую благодарность хочу выразить дорожникам за качественное и своевременное выполнение работ», – добавил Франк.

Андрей Курышин сообщил, что на текущий ремонт улично-дорожной сети запланировано около 216 млн рублей. В настоящее время завершается реализация ремонтной программы, сформированной по результатам весеннего обследования дорожного покрытия.

Новая улица Багряная стала важным звеном в транспортной системе Индустриального района. Ее открытие позволит:

снизить нагрузку на Павловский тракт и прилегающие улицы;

обеспечить комфортный проезд к новым жилым кварталам;

улучшить транспортную доступность всего района.

В администрации города подчеркивают, что развитие дорожной инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов в работе муниципалитета. Жители отмечают удобство новой дорожной развязки, которая значительно сокращает время проезда к новым жилым кварталам.