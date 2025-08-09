В Барнауле планируют капитально отремонтировать несколько участков дорог в 2026 году
По предварительным данным, асфальтовое покрытие обновят на проспекте Ленина, Строителей, Павловском тракте и других важных участках улично-дорожной сети
Власти Барнаула обсудили перечень участков, на которых в 2026 году планируется обновить дорожное покрытие, благоустроить тротуары и установить бордюры. Об этом сообщили на сайте администрации города.
Масштабный ремонт городских и сельских дорог запланирован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Список сельских дорог, нуждающихся в реновации, составят совместно с районными администрациями. В Барнауле же намерены обновить следующие участки:
- проспект Ленина – от ул. Димитрова до площади Октября;
- проспект Строителей – от ул. Челюскинцев до ул. 2-й Строительной;
- малый Павловский тракт – от ул. Сиреневой до ул. Шумакова;
- ул. Попова – от пр. Космонавтов до Павловского тракта;
- ул. Взлетная – от ул. Попова до ул. Лазурной;
- ул. Антона Петрова – от ул. Попова до ул. Малахова (нечетная сторона);
- ул. Горская – от пр. Космонавтов до 9-го заводского проезда;
- 9-й Заводской проезд – от ул. Горской до здания 64 к. 2 по 9-му Заводскому проезду;
- ул. Солнечная Поляна м от ул. Юрина до проспекта Космонавтов.
Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин, в 2025 году предстоит сосредоточиться на подготовке проектно-сметной документации по ключевым дорожным объектам. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил приступить к проектированию, а также продолжить перечень формирования текущего ремонта и сельских территорий.
