В Барнауле планируют капитально отремонтировать несколько участков дорог в 2026 году

По предварительным данным, асфальтовое покрытие обновят на проспекте Ленина, Строителей, Павловском тракте и других важных участках улично-дорожной сети

09 августа 2025, 13:46, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула обсудили перечень участков, на которых в 2026 году планируется обновить дорожное покрытие, благоустроить тротуары и установить бордюры. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Масштабный ремонт городских и сельских дорог запланирован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Список сельских дорог, нуждающихся в реновации, составят совместно с районными администрациями. В Барнауле же намерены обновить следующие участки:

проспект Ленина – от ул. Димитрова до площади Октября;

проспект Строителей – от ул. Челюскинцев до ул. 2-й Строительной;

малый Павловский тракт – от ул. Сиреневой до ул. Шумакова;

ул. Попова – от пр. Космонавтов до Павловского тракта;

ул. Взлетная – от ул. Попова до ул. Лазурной;

ул. Антона Петрова – от ул. Попова до ул. Малахова (нечетная сторона);

ул. Горская – от пр. Космонавтов до 9-го заводского проезда;

9-й Заводской проезд – от ул. Горской до здания 64 к. 2 по 9-му Заводскому проезду;

ул. Солнечная Поляна м от ул. Юрина до проспекта Космонавтов.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерий Ведяшкин, в 2025 году предстоит сосредоточиться на подготовке проектно-сметной документации по ключевым дорожным объектам. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил приступить к проектированию, а также продолжить перечень формирования текущего ремонта и сельских территорий.