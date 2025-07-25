В Барнауле открыли движение транспорта по улице Профинтерна

Специалисты заменили трубопровод и восстановили асфальтовое покрытие

25 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Улица Профинтерна / Фото: barnaul.org

Улица Профинтерна / Фото: barnaul.org

В Барнауле возобновили движение транспорта по улице Профинтерна. Специалисты заменили железобетонные конструкции канала и трубопровода, после чего восстановили асфальтовое покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Далее предстоит благоустройство аллеи, разделяющей проспект Калинина.

В администрации города напомнили, что с 18 июня специалисты СГК проводили техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети. В связи с этим проезд по улице Профинтерна перекрывали с 06:00 18 июля до 24:00 24 июля.

Теперь тепло от этой магистрали будут получать 67 многоквартирных домов, в которых живут свыше 25 тысяч жителей, а также ряд социальных объектов.

Отметим, что сейчас в Барнауле начали техническое перевооружение теплотрассы по улице Партизанской, 81. Из-за ремонтных работ проезд на некоторых участках также временно закроют. Подробнее об этом можно прочитать здесь.