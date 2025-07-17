Движение на улице Профинтерна в Барнауле ограничат почти на неделю

С 18 по 24 июля там пройдет замена 172 метров трубопровода — магистраль обеспечивает теплом 25 тысяч жителей краевой столицы

17 июля 2025, 17:45, ИА Амител

Замена трубопровода на улице Профинтерна / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Движение транспорта по улице Профинтерна ограничат с 06:00 18 июля до 24:00 24 июля из-за замены трубопровода. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Как рассказал директор барнаульского теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс, специалисты собираются заменить 172 метра трубопровода диаметром 400 мм. Это потребует инвестиций в размере 50,7 млн рублей. На данный момент уже выполнена разработка грунта, демонтаж старых труб и конструкций завершен уже на 70%.

"Наше предприятие продолжает готовиться к предстоящему отопительному сезону. На данном участке меняются полностью железобетонные конструкции и трубопровод диаметром 400 мм. На сегодняшний день мы заменили уже 125 метров железобетонных конструкций, выложили трубы. Для того чтобы этот объект завершить, нам необходимо ограничить движение на перекрестке улицы Профинтерна – проспект Калинина с 18 по 24 июля", – заявил депутат.

Гросс отметил, что работы необходимы для того, чтобы в следующем отопительном сезоне люди "жили спокойно". Тепло от этой магистрали будут получать 67 многоквартирных домов, в которых живут свыше 25 тысяч жителей, а также ряд социальных объектов.

Глава отдела организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству и транспорту Никита Уваров рассказал, что из-за перекрытия перекрестка потребуется скорректировать схему движения автобусов.

"Будет изменена схема движения автобусного маршрута № 78: при движении в сторону проспекта Калинина от проспекта Комсомольского автобусы будут следовать по улице Профинтерна, далее – по проспекту Калинина, с разворотом перед перекрестком с улицей Сизова и дальнейшим выходом на маршрут. В обратном направлении движение останется без изменений", – сообщил Уваров.

Гросс подчеркивает, что все работы выполнят в установленные сроки. После завершения на участке проведут качественное восстановление благоустройства. Специалистам предстоит выложить около 700 "квадратов" асфальтового покрытия, а также высадить газон и молодые деревья, чтобы вернуть улице приятный внешний вид.

Барнаульские власти призвали водителей и пассажиров общественного транспорта быть внимательными при проезде данного участка. Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршруты объезда. Сам участок оборудуют необходимыми дорожными знаками, которые будут указывать на изменение схемы движения.

Напомним, что 14 июня в центре Барнаула начались еще одни масштабные работы – "Росводоканал Барнаул" начал реконструкцию водопровода на улице Дмитрова. Из-за этого до 1 сентября на участке частично ограничено движение.