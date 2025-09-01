В Барнауле открыли современный корпус лицея № 52 с кадетскими классами

В новом учебном году в лицее будут учиться 650 кадетов

01 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Новый корпус лицея № 52 / Фото: barnaul.org

В первый день осени, 1 сентября, в Индустриальном районе Барнаула состоялось открытие нового корпуса лицея № 52, сообщает официальный сайт администрации города. Знаковое мероприятие стало важным началом учебного года более чем для полутора тысяч учеников и их родителей.

На торжественной церемонии присутствовали представители краевых и городских властей, силовых ведомств, педагогической общественности. Среди почетных гостей – заместитель председателя правительства Алтайского края Валерий Усачев, начальник УФСБ России по Алтайскому краю Роман Плотников, руководитель ГУ МЧС России по региону Александр Макаров, председатель Алтайского краевого суда Эдуард Ермаков, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Вместе с педагогами и родителями они разделили радость открытия современной школы.

Валерий Усачев, обращаясь к школьникам и их наставникам, подчеркнул, что в этом году в Алтайском крае за парты сели более 280 тысяч ребят, среди которых 28 тысяч первоклассников. Он отметил: правительство региона продолжает уделять особое внимание созданию современных условий для получения образования – строятся новые школы, проводится капитальный ремонт зданий, оснащаются классы.

«Желаю ученикам с упорством получать знания в новых уютных классах», – сказал Усачев.

Особые слова благодарности в адрес педагогического коллектива прозвучали от начальника УФСБ России по Алтайскому краю Романа Плотникова.

«Вы сохраняете память о великом поколении победителей, тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной. Отдельные слова благодарности лицею за сохранение истории органов государственной безопасности в рамках работы народного музея», – подчеркнул он.

Начальник краевого управления МЧС Александр Макаров обратил внимание на значение лицея для развития кадетского движения в регионе. По его словам, учреждение давно стало визитной карточкой Барнаула, и открытие нового корпуса позволит расширить возможности воспитания будущих защитников Отечества.

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров выразил благодарность губернатору Виктору Томенко за поддержку образовательных проектов и напомнил, что открытие новых школ в День знаний в Барнауле становится доброй традицией. Он подчеркнул, что лицеисты не только показывают отличные результаты в учебе, но и активно участвуют в патриотических акциях и конкурсах различного уровня.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич пожелала первоклассникам учиться с радостью, а педагогам – раскрыть свой потенциал в новых условиях.

Директор лицея № 52 Татьяна Пономарева поблагодарила строителей, краевые и городские власти за реализацию масштабного проекта.

«Сегодня мы открываем новую страницу истории нашего лицея. К нам пришли новые кадеты, для которых это первый шаг к служению Родине», – сказала она.

Новый корпус построен в рамках национального проекта "Образование", реализуемого по инициативе президента России. Генподрядчиком выступило ООО "ВЕК-СТРОЙ". Общая стоимость строительства составила 914,8 млн рублей, из которых 136,7 млн направлено на оснащение школы. В здании оборудованы просторные учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, столовая, медицинский блок и кабинет психолога. Особая гордость – два спортзала со скалодромом, футбольное поле с трибунами, игровые площадки и уличные тренажеры.

Как сообщил председатель комитета по образованию города Андрей Муль, во втором корпусе будут обучаться около 1,5 тысячи детей, в том числе десять первых классов. Лицей набрал инженерные, художественно-эстетические, общеобразовательные и кадетские классы профиля "Безопасность". В новом учебном году в лицее будут учиться 650 кадетов.

После торжественной линейки для гостей провели экскурсию по зданию. В подарок лицею были переданы книги и материалы, отражающие историю и традиции отечественной судебной и разведывательной систем. МЧС России по Алтайскому краю подарило боевую пожарную одежду для кабинета ОБЖ. Эти подарки займут достойное место в образовательном и воспитательном процессе.