Власти Барнаула проверили, как будут кормить городских школьников в новом учебном году

С 1 сентября в меню учащихся войдут новинки русской кухни

21 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

С 1 сентября в барнаульских школах обновят меню. В рацион учащихся войдут новинки русской кухни, которые будут готовить преимущественно из алтайских продуктов. Об этом сообщили в администрации города.

Выездное совещание на базе комбината школьного питания "Глобус" провел глава Барнаула Вячеслав Франк. Участие в рабочей поездке приняли председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, директор АО "КШП-Глобус" Сергей Косых.

Городским властям представили школьное меню, разработанное на предстоящий учебный год. В его ассортимент включили не только привычные блюда, но и разнообразные новинки русской кухни. Чтобы сделать ее популярнее среди детей и их родителей, производитель также планирует проводить кулинарные мастер-классы. Кроме того, акцент в текущем году сделали на сотрудничестве с местными производителями продуктов. Об этом рассказал гендиректор комбината школьного питания "Глобус" Сергей Косых.

«Большинство современных детей не знают и не пробовали многие традиционные блюда русской кухни. Поэтому в меню мы включили блины, гречаники, пельмени с рыбой, борщ, сырники, вареники с картофелем, голубцы, расстегаи и кулебяки с различными начинками, кисель из ягод, оладьи с тыквой и морковью», – пояснила главный технолог предприятия Ольга Рыкшина.

Также Рыкшина добавила, что в школьном питании будут использовать ключевые черты русской кухни: натуральные продукты и традиционные методы их приготовления. Это варка, тушение и запекание. Именно они позволяют сохранить в блюдах все полезные вещества, сделать их питательными и сытными.

«За последние три года мы полностью пересмотрели подходы к организации школьного питания. Важно обеспечить детей качественными, сбалансированными и при этом вкусными завтраками и обедами. Это поможет не только усвоению школьных знаний, но и формированию полезных привычек на всю жизнь. Предприятие постоянно совершенствует меню, корректирует его, учитывая отзывы и предложения школьников и их родителей», – сказал глава Барнаула Вячеслав Франк.

Меню для учеников барнаульских школ – цикличное. Его составляют на десять дней при пятидневной учебной неделе и на 12 дней – при шестидневной. Так, одно и то же блюдо встречается у детей не чаще одного раза за две учебные недели.



Как отметили в администрации города, в новом учебном году стоимость школьного питания повышать не будут.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич подчеркнула, что специалисты учитывают мнение школьников и при этом совершенствуют питание так, чтобы оно было полезным. Также она обратила внимание на модернизацию самого предприятия "Глобус" и достойные условия труда для его сотрудников.