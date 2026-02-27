В Барнауле пассажиры остались на морозе из-за отказа водителя автобуса остановиться

27 февраля 2026, 11:16, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле пассажир пожаловался на работу автобуса маршрута № 257, после того как транспорт не остановился на остановке у ТЦ "Арена" в сильный мороз. Инцидент произошел утром 26 февраля при температуре около -32 градусов и стал поводом для обращения горожанина в соцсети с просьбой разобраться в действиях водителя и перевозчика.

По словам автора сообщения, около 09:20 он вместе с супругой находился на остановке возле торгового центра "Арена". Автобус нужного маршрута, несмотря на поданный сигнал, проехал мимо. Мужчина уточнил у водителя причину, однако получил ответ, что остановки в этом месте якобы нет.

«Я задал вопрос водителю: "Почему не остановились?" Он ответил: "У меня там нет остановки"», — написал горожанин в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

После этого пассажир связался с перевозчиком, где ему пояснили, что остановка у ТЦ "Арена" является остановкой по требованию, а решение об остановке принимает сам водитель. При этом, как отмечает автор обращения, ранее подобных ситуаций на этом месте не возникало — автобусы маршрута № 257 останавливались там регулярно.

Мужчина также указал, что, согласно данным сервиса 2ГИС, остановка у торгового центра значится для данного маршрута. При этом других прямых маршрутов без пересадок до вокзала с этой точки нет.

«Перевозчик добавил: "Если что-то не нравится, жалуйтесь в транспортную инспекцию, нам все равно"», — утверждает автор публикации.

Попытка дозвониться до транспортной инспекции, по его словам, успехом не увенчалась — телефонные звонки остались без ответа. В завершение мужчина попросил обратить внимание на ситуацию и повлиять на работу перевозчика, чтобы пассажиры не оставались на улице в мороз из-за решения водителя.

«Прошу разобраться в данной ситуации и повлиять на работу перевозчика, чтобы пассажиры не оставались на морозе из-за личного усмотрения водителя», — говорится в обращении.

Официальных комментариев от перевозчика или контролирующих органов на момент публикации не поступало.

