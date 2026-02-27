В Барнауле пассажиры остались на морозе из-за отказа водителя автобуса остановиться
27 февраля 2026, 11:16, ИА Амител
В Барнауле пассажир пожаловался на работу автобуса маршрута № 257, после того как транспорт не остановился на остановке у ТЦ "Арена" в сильный мороз. Инцидент произошел утром 26 февраля при температуре около -32 градусов и стал поводом для обращения горожанина в соцсети с просьбой разобраться в действиях водителя и перевозчика.
По словам автора сообщения, около 09:20 он вместе с супругой находился на остановке возле торгового центра "Арена". Автобус нужного маршрута, несмотря на поданный сигнал, проехал мимо. Мужчина уточнил у водителя причину, однако получил ответ, что остановки в этом месте якобы нет.
«Я задал вопрос водителю: "Почему не остановились?" Он ответил: "У меня там нет остановки"», — написал горожанин в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
После этого пассажир связался с перевозчиком, где ему пояснили, что остановка у ТЦ "Арена" является остановкой по требованию, а решение об остановке принимает сам водитель. При этом, как отмечает автор обращения, ранее подобных ситуаций на этом месте не возникало — автобусы маршрута № 257 останавливались там регулярно.
Мужчина также указал, что, согласно данным сервиса 2ГИС, остановка у торгового центра значится для данного маршрута. При этом других прямых маршрутов без пересадок до вокзала с этой точки нет.
«Перевозчик добавил: "Если что-то не нравится, жалуйтесь в транспортную инспекцию, нам все равно"», — утверждает автор публикации.
Попытка дозвониться до транспортной инспекции, по его словам, успехом не увенчалась — телефонные звонки остались без ответа. В завершение мужчина попросил обратить внимание на ситуацию и повлиять на работу перевозчика, чтобы пассажиры не оставались на улице в мороз из-за решения водителя.
«Прошу разобраться в данной ситуации и повлиять на работу перевозчика, чтобы пассажиры не оставались на морозе из-за личного усмотрения водителя», — говорится в обращении.
Официальных комментариев от перевозчика или контролирующих органов на момент публикации не поступало.
Ранее в Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу и обматерила. Мужчина позвонил диспетчеру, там пообещали передать всю информацию начальнику.
11:58:46 27-02-2026
А я даже знаю, о ком речь идёт...он один у нас такой одарённый, не останавливающийся в городе по требованию никогда. К тому же хамло порядочное!
12:08:09 27-02-2026
"По словам автора сообщения, около 09:20 он вместе с супругой находился на остановке возле торгового центра "Арена". Автобус нужного маршрута, несмотря на поданный сигнал, проехал мимо. Мужчина уточнил у водителя причину, однако получил ответ, что остановки в этом месте якобы нет."--------- Никого ничто не смутило?
12:10:28 27-02-2026
Гость (12:08:09 27-02-2026) "По словам автора сообщения, около 09:20 он вместе с супруго... Я тоже обратила на это внимание.
13:03:16 27-02-2026
Гость (12:08:09 27-02-2026) "По словам автора сообщения, около 09:20 он вместе с супруго... Конечно обратили внимание, ждем от автора комментарии))
13:11:45 27-02-2026
Чё докапался? !На такси догнал и спросил) Возможно спросил у следующего.
13:19:31 27-02-2026
У нас и перевозчики и их водилы особая каста - неприкасаемые!
13:23:20 27-02-2026
Гость (13:19:31 27-02-2026) У нас и перевозчики и их водилы особая каста - неприкасаемые... Неприкосновенные, неприкасаемые это каста в Индии.
13:35:43 27-02-2026
Гость (13:23:20 27-02-2026) Неприкосновенные, неприкасаемые это каста в Индии.... Нет, именно неприкасаемые, с ними связываться никто не хочет .
Не надо тут про Индию
13:45:22 27-02-2026
Водилы борзеют, перевозчики, заплатив мзду, плюют на выполнение работы нормально. Пора морды бить? И это время наступит.
18:27:36 27-02-2026
Вероятно после выборов в сентябре все наладится. Повысят проезд до 80 руб. Будут новые автобусы, старые автобусы будут мыть и изнутри, у водителей будет спец форменная одежда, водители будут вежливы и доброжелательны.