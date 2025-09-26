В Барнауле двое подростков избили мужчину, после того как он не назвал пароль от телефона
Подростки заметили незнакомого прохожего и решили напасть на него
26 сентября 2025, 07:32, ИА Амител
В Барнауле двое 15-летних подростков предстанут перед судом по обвинению в нападении на мужчину. Об этом сообщили в СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, в мае 2025 года ночью в переулке Ядринцева подростки заметили незнакомого прохожего и решили напасть на него. Один из них спровоцировал конфликт, задев мужчину плечом и угрожая применением насилия. Когда потерпевший попытался позвонить в полицию, второй подросток выхватил у него мобильный телефон.
После требования назвать пароль от устройства несовершеннолетние избили мужчину и скрылись с места происшествия с похищенным телефоном.
В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Барнауле группа из четырех-пяти молодых людей жестоко избила водителя автобуса после конфликта из-за оплаты проезда.
08:21:05 26-09-2025
Когда родители будут следить за своими детьми и нести за них ответственность? По вечерам шляются компании пьяных подростков, матюгаются, хамят! Родители не видят что ли, что чадушка с перегарищем приходит? Или сами под столом уже валяются уже обдолбанные?
08:53:48 26-09-2025
Гость (08:21:05 26-09-2025) Когда родители будут следить за своими детьми и нести за них... Гост, где полиция и рос гвардия?
08:54:51 26-09-2025
Гость (08:21:05 26-09-2025) Когда родители будут следить за своими детьми и нести за них... Это ГОП-СТОП называется . Вы в 80-е жили ? Новый виток истории .
09:28:31 26-09-2025
лучше бы запретили пердунам летать на питбайках до часу ночи (пос.Лесной). Спать не дают.
А то все одно да потому, не могут решить кто и когда бухать будет. Да кто хочет тот набухается заранее, не помогут ограничения.
10:22:26 26-09-2025
По-моему, суды над такими малолетними ублюдками надо показывать по ТВ,можно водить во время суда над такими балбесов из школ, чтоб наглядно видели, что их может ждать.
13:11:19 26-09-2025
От наказания родителей не будет никакого толку: в очень редких случаях в таком возрасте дети слушаются родителей, а родители могут повлиять на них. Наказывать надо самих подростков, причём очень жестко. Самый действенный способ в этом возрасте не тюрьма, а розги!!!
13:17:25 26-09-2025
Ну нашли же, значит полиция сработала