В Барнауле двое подростков избили мужчину, после того как он не назвал пароль от телефона

Подростки заметили незнакомого прохожего и решили напасть на него

26 сентября 2025, 07:32, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле двое 15-летних подростков предстанут перед судом по обвинению в нападении на мужчину. Об этом сообщили в СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в мае 2025 года ночью в переулке Ядринцева подростки заметили незнакомого прохожего и решили напасть на него. Один из них спровоцировал конфликт, задев мужчину плечом и угрожая применением насилия. Когда потерпевший попытался позвонить в полицию, второй подросток выхватил у него мобильный телефон.

После требования назвать пароль от устройства несовершеннолетние избили мужчину и скрылись с места происшествия с похищенным телефоном.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

