В Барнауле перекроют движение транспорта по улице Парковой

Ограничения будут действовать с 14 по 30 июля

10 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Фото: Lucian Alexe / unsplash.com

10 июля в Барнауле приступили к ремонту дороги по улице Парковой. В связи с этим движение транспорта по проезжей части временно ограничат. Об этом сообщили в администрации города.

С 14 по 30 июля проезд по улице перекроют на участке от дома № 34 до дома № 71. С 31 июля – на участке от улицы Парковой, 71, до Змеиногорского тракта, 25. Движение организуют по улице Ломоносова.

Автомобилистов просят выбирать маршруты заранее.

Специалисты планируют отремонтировать дорогу и обустроить линии наружного освещения до 1 октября.