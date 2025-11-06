НОВОСТИОбщество

В Барнауле перекроют проезд по улице Димитрова из-за ремонта на водопроводных сетях

Кроме того, несколько зданий останутся без холодной воды с 09:00 до 19:00

06 ноября 2025, 07:58, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: Lucian Alexe / unsplash.com
Дорожный конус / Фото: Lucian Alexe / unsplash.com

6 ноября в Барнауле перекроют проезд по улице Димитрова, чтобы устранить повреждения на водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта ограничат от проспекта Комсомольского до переулка Некрасова. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и заранее выбирать маршруты объезда.

Как уточняет "Росводоканал Барнаул", на время восстановительных работ с 09:00 до 19:00 перекроют правую полосу дороги. Кроме того, холодной воды из-за ремонта не будет по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

  • ул. Димитрова, 50, 67, 67а;
  • пер. Трудовой, 37, 39;
  • пр. Комсомольский, 106;

Административные здания:

  • ул. Димитрова, 52.

Бойлеры:

  • ул. Димитрова, 63.

Социальные объекты:

  • ул. Некрасова, 65 (АГМУ).
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:02:01 06-11-2025

не то время водопровод ремонтировать выбрали -30 нужно было подождать,в мороз больше платят))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:02:50 06-11-2025

я насчитала 3 раза в этом году, когда мы без воды были, и все в одном месте. Неужели нельзя за один раз все сделать?

  -1 Нравится
Ответить
