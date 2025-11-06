В Барнауле перекроют проезд по улице Димитрова из-за ремонта на водопроводных сетях
Кроме того, несколько зданий останутся без холодной воды с 09:00 до 19:00
06 ноября 2025, 07:58, ИА Амител
6 ноября в Барнауле перекроют проезд по улице Димитрова, чтобы устранить повреждения на водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение транспорта ограничат от проспекта Комсомольского до переулка Некрасова. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и заранее выбирать маршруты объезда.
Как уточняет "Росводоканал Барнаул", на время восстановительных работ с 09:00 до 19:00 перекроют правую полосу дороги. Кроме того, холодной воды из-за ремонта не будет по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Димитрова, 50, 67, 67а;
- пер. Трудовой, 37, 39;
- пр. Комсомольский, 106;
Административные здания:
- ул. Димитрова, 52.
Бойлеры:
- ул. Димитрова, 63.
Социальные объекты:
- ул. Некрасова, 65 (АГМУ).
10:02:01 06-11-2025
не то время водопровод ремонтировать выбрали -30 нужно было подождать,в мороз больше платят))
17:02:50 06-11-2025
я насчитала 3 раза в этом году, когда мы без воды были, и все в одном месте. Неужели нельзя за один раз все сделать?