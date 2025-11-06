В Барнауле перекроют проезд по улице Димитрова из-за ремонта на водопроводных сетях

Кроме того, несколько зданий останутся без холодной воды с 09:00 до 19:00

06 ноября 2025, 07:58, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: Lucian Alexe / unsplash.com

6 ноября в Барнауле перекроют проезд по улице Димитрова, чтобы устранить повреждения на водопроводных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта ограничат от проспекта Комсомольского до переулка Некрасова. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и заранее выбирать маршруты объезда.

Как уточняет "Росводоканал Барнаул", на время восстановительных работ с 09:00 до 19:00 перекроют правую полосу дороги. Кроме того, холодной воды из-за ремонта не будет по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Димитрова, 50, 67, 67а;

пер. Трудовой, 37, 39;

пр. Комсомольский, 106;

Административные здания:

ул. Димитрова, 52.

Бойлеры:

ул. Димитрова, 63.

Социальные объекты: