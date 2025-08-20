В Барнауле признали недобросовестной компанию за "ремонт" лестницы в Нагорном парке

Фирма получила контракт на ремонт резинового покрытия, но уклонилась от подписания документа

20 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Нагорный парк / Фото: amic.ru

В Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию, которая должна была выполнить ремонт покрытия лестницы в Нагорном парке, но уклонилась от заключения контракта, сообщает алтайская ФАС.

«ООО "ЕАН-Групп", являясь единственным участником закупки, получило контракт на ремонт резинового покрытия лестницы Нагорного парка. Сумма контракта – 389 тыс. рублей. Однако фирма в установленные сроки не подписала проект контракта, а также не внесла на счет заказчика (МБУ "Благоустройство и озеленение г. Барнаула") средства, гарантирующие обеспечение его исполнения», – говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, компания не предприняла никаких мер для надлежащего исполнения своих обязанностей по подписанию проекта контракта.

Так как уклонение от заключения контракта является основанием для признания компании недобросовестным поставщиком, сведения об организации, ее учредителе и директоре внесли в РНП.