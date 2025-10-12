НОВОСТИЭкономика

В Барнауле почти за 4 млн рублей продают заряженную на приумножение денег купюру

В нагрузку к банкноте прилагается набор благовоний из Индии

12 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Намоленная купюра с магическим номером / Фото: "Авито"
Намоленная купюра с магическим номером / Фото: "Авито"

В Барнауле на сайте "Авито" выставили на продажу купюру номиналом 5 тысяч рублей, которую продавец называет "заряженной на приумножение денег". Стоимость банкноты составляет почти 3,7 миллиона рублей. Об этом пишет ngs22.

Автор объявления утверждает, что это "билет с уникальным кодом вселенной", обладающий особой энергетикой. По его словам, сочетание цифр 3, 6 и 9 в номере купюры "влияет на реальность" и якобы помогает увеличивать количество денег у владельца.

В описании говорится, что банкнота "намолена в медитациях" и передает силу тому, кто станет ее новым хозяином. Вместе с купюрой предлагается набор индийских благовоний. Цена "магического" комплекта – 3 669 339 рублей 63 копейки.

Барнаул деньги

Комментарии 11

Avatar Picture
ВВП

09:11:48 12-10-2025

А ведь кто то купит)))

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:40 12-10-2025

срез дЭбилов - всегда одобряю.
1. на продавана уголовку за мошонку
2. покупашку - ограничить в дееспособности, по жизненно.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
гость

10:04:05 12-10-2025

Лох не мамонт,лох не вымрет

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:21 12-10-2025

Амик, может не только новости редактировать, но и комменты? Читать противно, безграмотность сплошная…

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:30 12-10-2025

Гость (10:43:21 12-10-2025) Амик, может не только новости редактировать, но и комменты? ... Гост, если тебе противно и ты не майор, то беги Федя, беги мимо лесом.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:17:09 12-10-2025

Гость (10:43:21 12-10-2025) Амик, может не только новости редактировать, но и комменты? ... Согл, жудьть!

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:02 12-10-2025

А чего себе не оставит? Деньги не нужны? Если он уже привлёк себе до хрена бабок, то зачем ему какие то жалкие 4 ляма...

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:17:11 12-10-2025

Маркетолог курсовик пишет - как за 5К купить миллионы - номально.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:28 12-10-2025

Гост, если тебе противно... Ага, сол пишется с мягким знаком, а тарелька без мягкого знака...

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Ил

14:38:54 12-10-2025

Остап Бендер завидует лям и никаких стульев. Дети лейтенанта Шмита живее всех живых. Можно ещё вспомнить МММ, но это из другой сказки.

  Ответить
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:48 12-10-2025

У меня есть купюры 1111111 и 9999999, и много с другими красивыми номерами. А также купюры разных номиналов с одинаковыми номерами. Накопил за много лет попавшимися из оборота.
Такие по расцентам того продавана триллины должны стоить.
С номером 1111111 вообще удивительно вышло, со мной рассчитались пачкой новых 1000-рублевых, все номера по порядку, оставил и 1111110 и 1111112 и 1111121 и еще чуток других.

  Ответить
Ответить
