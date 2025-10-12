В Барнауле почти за 4 млн рублей продают заряженную на приумножение денег купюру
В нагрузку к банкноте прилагается набор благовоний из Индии
12 октября 2025, 09:00, ИА Амител
В Барнауле на сайте "Авито" выставили на продажу купюру номиналом 5 тысяч рублей, которую продавец называет "заряженной на приумножение денег". Стоимость банкноты составляет почти 3,7 миллиона рублей. Об этом пишет ngs22.
Автор объявления утверждает, что это "билет с уникальным кодом вселенной", обладающий особой энергетикой. По его словам, сочетание цифр 3, 6 и 9 в номере купюры "влияет на реальность" и якобы помогает увеличивать количество денег у владельца.
В описании говорится, что банкнота "намолена в медитациях" и передает силу тому, кто станет ее новым хозяином. Вместе с купюрой предлагается набор индийских благовоний. Цена "магического" комплекта – 3 669 339 рублей 63 копейки.
09:11:48 12-10-2025
А ведь кто то купит)))
09:19:40 12-10-2025
срез дЭбилов - всегда одобряю.
1. на продавана уголовку за мошонку
2. покупашку - ограничить в дееспособности, по жизненно.
10:04:05 12-10-2025
Лох не мамонт,лох не вымрет
10:43:21 12-10-2025
Амик, может не только новости редактировать, но и комменты? Читать противно, безграмотность сплошная…
11:29:30 12-10-2025
Гость (10:43:21 12-10-2025) Амик, может не только новости редактировать, но и комменты? ... Гост, если тебе противно и ты не майор, то беги Федя, беги мимо лесом.
12:17:09 12-10-2025
Гость (10:43:21 12-10-2025) Амик, может не только новости редактировать, но и комменты? ... Согл, жудьть!
11:47:02 12-10-2025
А чего себе не оставит? Деньги не нужны? Если он уже привлёк себе до хрена бабок, то зачем ему какие то жалкие 4 ляма...
12:17:11 12-10-2025
Маркетолог курсовик пишет - как за 5К купить миллионы - номально.
13:39:28 12-10-2025
Гост, если тебе противно... Ага, сол пишется с мягким знаком, а тарелька без мягкого знака...
14:38:54 12-10-2025
Остап Бендер завидует лям и никаких стульев. Дети лейтенанта Шмита живее всех живых. Можно ещё вспомнить МММ, но это из другой сказки.
16:42:48 12-10-2025
У меня есть купюры 1111111 и 9999999, и много с другими красивыми номерами. А также купюры разных номиналов с одинаковыми номерами. Накопил за много лет попавшимися из оборота.
Такие по расцентам того продавана триллины должны стоить.
С номером 1111111 вообще удивительно вышло, со мной рассчитались пачкой новых 1000-рублевых, все номера по порядку, оставил и 1111110 и 1111112 и 1111121 и еще чуток других.