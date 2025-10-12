В Барнауле почти за 4 млн рублей продают заряженную на приумножение денег купюру

В нагрузку к банкноте прилагается набор благовоний из Индии

12 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Намоленная купюра с магическим номером / Фото: "Авито"

В Барнауле на сайте "Авито" выставили на продажу купюру номиналом 5 тысяч рублей, которую продавец называет "заряженной на приумножение денег". Стоимость банкноты составляет почти 3,7 миллиона рублей. Об этом пишет ngs22.

Автор объявления утверждает, что это "билет с уникальным кодом вселенной", обладающий особой энергетикой. По его словам, сочетание цифр 3, 6 и 9 в номере купюры "влияет на реальность" и якобы помогает увеличивать количество денег у владельца.

В описании говорится, что банкнота "намолена в медитациях" и передает силу тому, кто станет ее новым хозяином. Вместе с купюрой предлагается набор индийских благовоний. Цена "магического" комплекта – 3 669 339 рублей 63 копейки.