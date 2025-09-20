В Барнауле подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля

Несовершеннолетний водитель самоката госпитализирован

20 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

20 сентября в Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката, сообщает полиция Алтайского края.

По предварительным данным, 13-летний подросток, управляя самокатом, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без спешивания, а также перевозил пассажира – другого несовершеннолетнего.

Водитель автомобиля "Тойота Авенсис" (женщина 1985 г.р.) совершила столкновение с самокатом. Оба подростка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Несовершеннолетний водитель самоката госпитализирован.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.