НОВОСТИОбщество

В Барнауле полиция проверила работу таксистов и нашла 50 нарушений

В краевой столице прошел масштабный рейд

10 октября 2025, 16:15, ИА Амител

С 6 по 10 октября в Барнауле прошел рейд по выявлению таксистов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Полицейские проверили более 250 автомобилей такси и выявили порядка 50 административных правонарушений. Все они касаются безопасности дорожного движения. Рейды организовала Госавтоинспекция вместе с Министерством транспорта Алтайского края. 

Водителей такси призывают неукоснительно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также правила проезда перекрестков и пешеходных переходов.

«Кроме того, не забывайте и о безопасности пассажиров. Перед началом поездки напоминайте им об использовании ремней безопасности, а если в салоне автомобиля передвигается ребенок, тогда необходимо использовать детское удерживающее кресло», – отметили правоохранители.

Рейд по общественному транспорту / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Нарушения есть. В Барнауле прошел рейд по проверке общественного транспорта

Замечания касались чистоты, отсутствия необходимых документов, табличек и прочего
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Транспорт Госавтоинспекция Такси

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:50:00 10-10-2025

Гонщиков, систематически нарушающих правила, "музыкантов" с громкой музыкой на авто, ездунов на красный ГАИ не хотела бы выявить?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров