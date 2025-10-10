В Барнауле полиция проверила работу таксистов и нашла 50 нарушений
В краевой столице прошел масштабный рейд
10 октября 2025, 16:15, ИА Амител
С 6 по 10 октября в Барнауле прошел рейд по выявлению таксистов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Полицейские проверили более 250 автомобилей такси и выявили порядка 50 административных правонарушений. Все они касаются безопасности дорожного движения. Рейды организовала Госавтоинспекция вместе с Министерством транспорта Алтайского края.
Водителей такси призывают неукоснительно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также правила проезда перекрестков и пешеходных переходов.
«Кроме того, не забывайте и о безопасности пассажиров. Перед началом поездки напоминайте им об использовании ремней безопасности, а если в салоне автомобиля передвигается ребенок, тогда необходимо использовать детское удерживающее кресло», – отметили правоохранители.
Гонщиков, систематически нарушающих правила, "музыкантов" с громкой музыкой на авто, ездунов на красный ГАИ не хотела бы выявить?