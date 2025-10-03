В Барнауле построят парклет, где можно будет отдыхать, заряжать и "сохранять мгновения"

До конца года на улице Льва Толстого установят еще и световой потолок, и указатели в историческом стиле

03 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Скамейка с настилом, которая появится на улице Льва Толстого / Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают преображать улицу Льва Толстого в рамках проекта туристского кода. Уже сегодня здесь начнутся работы по созданию уютного парклета – специальной площадки для отдыха горожан, сообщает мэрия города. Новое пространство со стороны проспекта Ленина оборудуют удобными лавочками, стильным освещением и зелеными насаждениями. Особой фишкой станет бесплатная зарядка для телефонов и других гаджетов. Такой же парклет позже появится и со стороны проспекта Социалистического. До конца года на улице Льва Толстого установят еще и световой потолок, и указатели в историческом стиле. Все эти изменения реализуются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", чтобы сделать городскую среду комфортнее как для жителей, так и для гостей Барнаула.