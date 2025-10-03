В Барнауле построят парклет, где можно будет отдыхать, заряжать и "сохранять мгновения"
До конца года на улице Льва Толстого установят еще и световой потолок, и указатели в историческом стиле
03 октября 2025, 21:30, ИА Амител
В Барнауле продолжают преображать улицу Льва Толстого в рамках проекта туристского кода. Уже сегодня здесь начнутся работы по созданию уютного парклета – специальной площадки для отдыха горожан, сообщает мэрия города.
Новое пространство со стороны проспекта Ленина оборудуют удобными лавочками, стильным освещением и зелеными насаждениями. Особой фишкой станет бесплатная зарядка для телефонов и других гаджетов. Такой же парклет позже появится и со стороны проспекта Социалистического.
Все эти изменения реализуются в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", чтобы сделать городскую среду комфортнее как для жителей, так и для гостей Барнаула.
09:17:05 04-10-2025
оспади, остановите их кто- нибудь... зачем эта псевдо-скандинавская фигня на старинной купеческой улице?!
11:17:23 04-10-2025
И видео наблюдение...
А крыша будет? Иначе под дождём все промокнет..
14:05:26 04-10-2025
На Толстого тротуары шириной метр-полтора. Куда они захотели эту шляпу вкорячить?