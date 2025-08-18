В Барнауле при реставрации обнаружили замурованные двери богадельни Пуртова
Под землей сохранились следы того, как здание использовалось более ста лет назад
18 августа 2025, 12:30, ИА Амител
В Барнауле во время реставрационных работ на здании бывшей богадельни купца Варфоломея Пуртова (ул. Пушкина, 58 / пр. Социалистический, 20) строители раскрыли подвальный этаж и обнаружили старинные двери, заложенные кирпичом.
Историки отмечают, что здание было возведено в 1807–1811 годах как "Варфоломеевский дом призрения" – первая городская богадельня для престарелых и немощных горожан. Со временем строение неоднократно перестраивалось и меняло назначение: в нем размещались клуб купцов и предпринимателей, канцелярия переселенческого дела, во время Первой мировой и Великой Отечественной войн оно использовалось как госпиталь для солдат. В советский период – поликлиника и медико-социальное бюро.
Подвальные помещения изначально служили хозяйственным нуждам богадельни, а позже, в начале XX века, там работала фруктовая лавка с вывеской "Продажа верненских яблок". Именно туда, скорее всего, и вели обнаруженные двери. В последующие десятилетия входы были замурованы в ходе перепланировок, в том числе и защиты от потопов.
Сейчас богадельня Пуртова признана объектом культурного наследия, и восстановление должно вернуть ей исторический облик.
15:17:42 18-08-2025
есть кто там ?
22:24:19 18-08-2025
Гость (15:17:42 18-08-2025) есть кто там ?... Тама нету мы теперь тута)))
16:18:59 18-08-2025
Дверь в Нарнию?
16:53:45 18-08-2025
Культурный слой...не любили люди улицы подметать
18:34:33 18-08-2025
"восстановление должно вернуть ей исторический облик"
Типа... снести второй этаж???
21:16:59 18-08-2025
Во время революции так бухло прятали
22:25:34 18-08-2025
Из этих дверей выносили наказанных розгами,и бросали прямо на тротуар.
00:35:58 19-08-2025
3-й (16:18:59 18-08-2025) Дверь в Нарнию?... дебил чтоли?
09:37:09 19-08-2025
Какая чушь, про подвальные помещения.
это не подвпльное помещение, а первый этаж. который был занесен при глобальном катаклизме. историю о котором тщательно скрывают.
сами посудите, зачем двери которые выходят в землю. или там после дверей лестница вверх была. или ступеньки были говорите? а куда они на проезжую часть вели. и гдеж они? дверь значит снимать не стали завплили землей. а ступеньки все аккуратно демонтировпли?
все это полный бред. никакое это не подвпльное помещение а первый этаж.
15:03:18 19-08-2025
Андрей (09:37:09 19-08-2025) Какая чушь, про подвальные помещения.это не подвпльное п... Пройдитесь по центру. Дома столетние - окна в землю выходят. Первое: дешевле было углубиться вниз, чем строить вверх, второе, сделали дороги, а это метр-полтора вверх.
10:21:35 19-08-2025
Мне рассказывал инженер, что при строительстве здания на проспекте Ленина, где теперь расположен торговый центр Ультра в Барнауле, начали забивать сваи под фундамент. Но они тонули. Провели изыскания грунта. И обнаружили на глубине 6 метров конский навоз. Провели расследование. На этом месте были конюшни Демидова. Никто не понял как сверху оказалось 6 м грунта. Вот так по крупицам и выясняется что был какой то катаклизм вроде потопа, который тщательно скрывается. Непонятно только для чего и почему. Также как эра электросамокатов и электромобилей больше 100 лет назад. Загубленных кем то в угоду нефти!
15:05:40 19-08-2025
Гость (10:21:35 19-08-2025) Мне рассказывал инженер, что при строительстве здания на про... Какие конюшни Демидова? Первое: он ни разу тут не был.Второе: Барнаул в его время не дотягивал до Ультры.
15:09:42 19-08-2025
Гость (10:21:35 19-08-2025) Мне рассказывал инженер, что при строительстве здания на про... Какие конюшни Демидова? Первое: он ни разу тут не был.Второе: Барнаул в его время не дотягивал до Ультры. А про электросамокаты.... Ну тут Вас не догонишь. Вставило мощно
17:04:45 19-08-2025
Гость (10:21:35 19-08-2025) Мне рассказывал инженер, что при строительстве здания на про... Конюх вы демидова , ну вы сказочник вместе с тем кто вам рассказал ...Какие конюшни , где Демидов и где Барнаул ...