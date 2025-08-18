В Барнауле при реставрации обнаружили замурованные двери богадельни Пуртова

Под землей сохранились следы того, как здание использовалось более ста лет назад

18 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Реставрация богадельни купца Пуртова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле во время реставрационных работ на здании бывшей богадельни купца Варфоломея Пуртова (ул. Пушкина, 58 / пр. Социалистический, 20) строители раскрыли подвальный этаж и обнаружили старинные двери, заложенные кирпичом.

Историки отмечают, что здание было возведено в 1807–1811 годах как "Варфоломеевский дом призрения" – первая городская богадельня для престарелых и немощных горожан. Со временем строение неоднократно перестраивалось и меняло назначение: в нем размещались клуб купцов и предпринимателей, канцелярия переселенческого дела, во время Первой мировой и Великой Отечественной войн оно использовалось как госпиталь для солдат. В советский период – поликлиника и медико-социальное бюро.

Реставрация богадельни купца Пуртова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подвальные помещения изначально служили хозяйственным нуждам богадельни, а позже, в начале XX века, там работала фруктовая лавка с вывеской "Продажа верненских яблок". Именно туда, скорее всего, и вели обнаруженные двери. В последующие десятилетия входы были замурованы в ходе перепланировок, в том числе и защиты от потопов.

Фото: Библиотека № 17 ЦБС Барнаула / ok.ru

Сейчас богадельня Пуртова признана объектом культурного наследия, и восстановление должно вернуть ей исторический облик.