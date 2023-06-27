Восстановить объект должны до конца года

27 июня 2023, 09:01, ИА Амител



















Реконструкция казарм на территории БЮИ / Фото: amic.ru

Старинные корпусы-казармы, признанные памятниками истории, начали восстанавливать на территории БЮИ МВД. Несколько раз институт искал подрядчика, однако аукционы проваливались. Лишь на торгах в апреле 2023 года определили компанию, готовую отреставрировать здание. Теперь строителям предстоит провести перепланировку помещений, отремонтировать фасады объекта и сделать отделку внутри помещений.

Спасти фасады

Казармы барнаульского стрелкового полка построены в 1905 году и признаны объектами культурного наследия. Работает на площадке компания "РК Авангард", зарегистрированная в Новосибирске. Именно она стала победителем апрельских торгов и заключила с БЮИ контракт на работы на сумму 23,7 млн рублей.

Подрядчику необходимо обновить фасады и разрушенные участки стен казарм: выполнить ремонт существующей кирпичной кладки стен, заменить поврежденные элементы, а после реставрации окрасить защитным лаком стены.

Проект по сохранению казарм на ул. Чкалова, 49 / Фото: ООО "Фалькон"

Также предполагается перепланировка части помещений, строительство новых перегородок. Стены здания строителям, согласно проекту, необходимо оштукатурить, зашпатлевать, окрасить. На полу должна быть уложена керамическая плитка, в некоторых помещениях – бетонный пол. Потолки – из гипсокартона с последующей окраской.

В ходе работ подрядчику придется демонтировать старую кровлю и построить новую, окна, двери (входные и межкомнатные), обновить системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Сдать обновленный объект, по условиям торгов, подрядчик должен до конца декабря 2023 года.

"Кирпичный стиль"

В начале XX века квартал от пр. Ленина до пр. Комсомольского и от ул. Чкалова до ул. Партизанской был занят военным городком. Там в 1909 году располагались две казармы, хлебопекарня, баня, дезинфекционная камера, здание мастерских, два обозных сарая, капустник (погреб для овощей), патронный погреб, пожарное депо, офицерский флигель и цейхгауз для неприкосновенного запаса.

Все здания и сооружения, за исключением деревянных служб при офицерских флигелях, были возведены в "кирпичном стиле". Этот стиль был распространен в России в начале XX века, для него характерны большая прочность и меньший срок возведения, разнообразие декоративных элементов и широкий спектр цветовой гаммы – от светло-желтого до черного.

Сейчас все сохранившиеся здания военного городка являются памятниками архитектуры местного значения и находятся под охраной.