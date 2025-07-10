НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле приступили к сносу аварийного дома по улице Петра Сухова

Дом расселили в июне

10 июля 2025, 14:22, ИА Амител

Снос аварийного дома по ул. Петра Сухова, 12 / Фото: barnaul.org
Снос аварийного дома по ул. Петра Сухова, 12 / Фото: barnaul.org

В Октябрьском районе Барнаула 10 июля приступили к сносу аварийного дома по улице Петра Сухова, 12, сообщили в администрации города.

Двухэтажку построили в 1949 году, а в 2023-м признали аварийной. 

"В связи с ухудшением технического состояния здания работы по расселению дома начались вне очереди в конце 2024 года, полностью дом расселили в июне 2025 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, всего на территории Октябрьского района насчитывается 56 аварийных многоквартирных домов. 

На разных стадиях расселения находятся 14 многоквартирных домов, семь из них начали расселять в 2025 году.

Avatar Picture
гость

14:30:39 10-07-2025

Пора давно пора однако на месте пустырей пока до сих порничего (кроме обещаний .Ломать - не строить. Печально.

Avatar Picture
Гость

15:25:20 10-07-2025

гость (14:30:39 10-07-2025) Пора давно пора однако на месте пустырей пока до сих порниче... Подождите. Сейчас как расчистят побольше, тогда распланируют, мама не горюй))))

Avatar Picture
Мимопроходящий

15:45:17 10-07-2025

Уходит Западный. И нисколько его не жалко.

Avatar Picture
Гость

16:09:59 10-07-2025

а куда расселили- на улицу?

Avatar Picture
Гость

19:48:10 10-07-2025

Гость (16:09:59 10-07-2025) а куда расселили- на улицу?... На черницкий

Avatar Picture
гость

07:13:21 11-07-2025

Ломать не строить

