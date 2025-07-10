В Барнауле приступили к сносу аварийного дома по улице Петра Сухова

Дом расселили в июне

10 июля 2025, 14:22, ИА Амител

Снос аварийного дома по ул. Петра Сухова, 12 / Фото: barnaul.org

В Октябрьском районе Барнаула 10 июля приступили к сносу аварийного дома по улице Петра Сухова, 12, сообщили в администрации города.

Двухэтажку построили в 1949 году, а в 2023-м признали аварийной.

"В связи с ухудшением технического состояния здания работы по расселению дома начались вне очереди в конце 2024 года, полностью дом расселили в июне 2025 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, всего на территории Октябрьского района насчитывается 56 аварийных многоквартирных домов.

На разных стадиях расселения находятся 14 многоквартирных домов, семь из них начали расселять в 2025 году.