В Барнауле продают через аукцион офис на 5-й Западной и участок земли на Павловском тракте

Помещение и землю под строительство жилья инвесторам предлагает ДОМ.РФ

28 августа 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8eMyA

Помещение на ул. 5-й Западной, д. 62Б / Фото: ДОМ.РФ

26 сентября 2025 года ДОМ.РФ проведет аукционы по реализации помещения под офис и землю под строительство жилья в Барнауле. Заявки от потенциальных участников принимаются до 22 сентября.

В Октябрьском районе на торги выставлено помещение (на фото) площадью 106,4 кв. м. Его можно оборудовать под офис или использовать в других коммерческих целях. Объект находится на первом этаже нежилого здания общей площадью 1,8 тыс. кв. м, по адресу: ул. 5-я Западная, д. 62Б. Рядом расположена общественно-деловая, жилая и коммерческая застройка. Соседнее здание занимает Федерация тяжелой атлетики. Поблизости – современный жилой комплекс и школа. Остановка общественного транспорта "Улица Смирнова" находится в 250 м. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 5,5 км, до центра города – около 7 км.

Начальная цена лота – 3,56 млн рублей.

Участки на Павловском тракте / Фото: ДОМ.РФ

В западной части Барнаула инвесторам предлагаются участки общей площадью 86,73 га, выставленные на аукцион, совмещающие механизмы "за долю" и комплексного развития территории (КРТ). Здесь можно построить не менее 460 тыс. кв. м жилья с необходимой инфраструктурой. Доля жилых и нежилых помещений, которые застройщик передаст госкомпании по окончании строительства, составляет 3%. Участки расположены поблизости от Павловского тракта. Рядом расположены частные жилые дома, производственно-складские объекты и незастроенные территории. Расстояние до центра города и железнодорожного вокзала составляет 11 км, до аэропорта – около 9 км.

Начальная цена права заключения договора КРТ составляет 1,01 млн рублей.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Алтайском крае. В марте имущественный комплекс под коммерцию на окраине Барнаула был реализован за 18,82 млн рублей.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе "Список торгов". Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале "Земля.ДОМ.РФ – Аукционы. Коммерческая недвижимость".

АО "ДОМ.РФ"

