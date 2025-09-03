В Барнауле проезд по Павловскому тракту перекроют с 4 сентября

Ограничения связаны с дорожным ремонтом

03 сентября 2025, 10:55

Фото: barnaul.org

В Барнауле с 22:00 4 сентября перекроют проезд по Павловскому тракту. Ограничения затронут участок от улицы Сиреневой до здания по адресу: Павловский тракт, 273. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта временно ограничат из-за нового этапа дорожных работ. Схему объезда организуют следующим образом: при движении от ул. Солнечная Поляна транспорт перенаправят на Малый Павловский тракт в районе ул. Сиреневой.

Чтобы избежать больших пробок на дорогах, движение по Малому Павловскому тракту от ул. Сиреневой до ул. Попова сделают односторонним. Левый поворот по Павловскому тракту запретят при движении от улицы Попова на Малый Павловский тракт. Это уменьшит количество конфликтов с автомобилистами, которые выезжают с дублера Павловского тракта.

Схемы движения автобусных маршрутов № 9, 10, 60, 110, 113, 113к, 114, 114н, 117, 117э, 120, 124, 124к, 144, 151 изменятся следующим образом:

Павловский тракт – Малый Павловский тракт дублер – Павловский тракт, далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 47 при движении в сторону ул. Попова останется прежним. Обратно автобусы будут ходить так:

Павловский тракт – ул. Солнечная Поляна – ул. Взлетная, далее по маршруту.

Фото: barnaul.org

«Мы просим водителей быть внимательными при проезде по нечетной стороне Павловского тракта от ул. Сиреневой, так как организация дорожного движения будет существенно изменена. На данном участке наблюдается большая колейность, которая небезопасна, особенно в зимнее время. Поэтому мы проводим работы по усилению дорожной одежды цементобетонным вяжущим и устройству трех асфальтобетонных слоев покрытия», – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Он подчеркнул, что комитет постоянно будет мониторить дорожную ситуацию. На перекрестке Павловский тракт – улица Попова скорректируют графики работы светофоров. При необходимости их оперативно изменят. Сотрудники Госавтоинспекции будут регулировать движение при возникновении заторов.

Ограничения продлятся до 9 сентября.

На данный момент подрядчик почти закончил ремонтировать дорогу на участке от улицы Георгиева до улицы Попова. Сейчас он активно работает на отрезке от Попова до улицы Солнечная Поляна.

