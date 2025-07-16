Как в Барнауле проходят всероссийские соревнования газодымозащитников. Фоторепортаж

Первые состязания прошли на площади Свободы

16 июля 2025, 12:15, ИА Амител

Соревнования бойцов-газодымозащитников в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / @pso_barnaul

С 15 по 17 июля Барнаул принимает третий этап смотра-конкурса на звание "Лучшее звено газодымозащитной службы" среди главных управлений МЧС России. За звание сильнейших борются девять команд из разных регионов страны – от Москвы до Приморья, сообщает пресс-служба МЧС края.

Торжественное открытие и первый соревновательный день прошли на площади Свободы. Участники продемонстрировали мастерство в упражнении "Полигон" – условный взрыв газа в здании, густой дым, трое пострадавших. Пожарные работают в полной экипировке, в условиях нулевой видимости и ограниченного времени, взаимодействуют по радиосвязи с диспетчером, оперативно оценивают обстановку, находят и эвакуируют условных пострадавших, оказывают им первую помощь.

Впереди у участников – два насыщенных дня. На учебно-тренировочном полигоне и в парке Смертина их ждут испытания на этапах "Лабиринт", "Высота" и "Полоса препятствий".

