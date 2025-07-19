В Барнауле прошел показ спектакля "12" с Никитой Михалковым
В Барнауле 18 июля прошел показ спектакля "12" Никиты Михалкова. Краевой театр драмы им. Шукшина поделился кадрами финальных аплодисментов.
"12" – это судебная драма, в которой 12 присяжных обсуждают обвинение 18-летнего юноши в убийстве. Один из присяжных сомневается в виновности обвиняемого и пытается убедить остальных тщательно изучить доказательства.
В спектакле заняты Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, детский ансамбль "АМЦАБЗ" и другие.
19 июля состоится еще один показ, но билеты уже раскуплены.
Я была. Не для летнего вечера, конечно. Весь бомонд был. Шампанское теплое, беее.
Спектакль стоит посмотреть. История поучительная.