В Барнауле работник транспортной организации систематически похищал топливо
Ему грозит до шести лет лишения свободы
06 октября 2025, 16:24, ИА Амител
Работник одной из транспортных организаций систематически похищал дизельное топливо, внося недостоверные сведения в отчетные документы, сообщает в своем Telegram-канале транспортная полиция Сибири.
«С февраля по апрель 2025 года 56-летний начальник участка присвоил 850 литров горючего», – рассказали в ведомстве.
Мужчина договаривался со знакомыми о встрече на АЗС, заправлял их машины под видом служебных по топливной карте предприятия и получал за это деньги. Стоимость похищенного топлива превысила 56 тысяч рублей.
Обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. Ему грозит до шести лет лишения свободы за "хищение имущества с использованием своего служебного положения".
Ранее житель Республики Алтай украл тысячу литров топлива, чтобы купить новый смартфон.
16:37:21 06-10-2025
О какой сумме речь ? 6 лет за 65 тр ? Правильно посчитал ?
16:42:48 06-10-2025
Гость (16:37:21 06-10-2025) О какой сумме речь ? 6 лет за 65 тр ? Правильно посчита... Все верно и логично, ибо за 1,5 лярда у нас домашний арест (пример Васильевой)))