В Барнауле работник транспортной организации систематически похищал топливо

Ему грозит до шести лет лишения свободы

06 октября 2025, 16:24, ИА Амител

Работник одной из транспортных организаций систематически похищал дизельное топливо, внося недостоверные сведения в отчетные документы, сообщает в своем Telegram-канале транспортная полиция Сибири.

«С февраля по апрель 2025 года 56-летний начальник участка присвоил 850 литров горючего», – рассказали в ведомстве.

Мужчина договаривался со знакомыми о встрече на АЗС, заправлял их машины под видом служебных по топливной карте предприятия и получал за это деньги. Стоимость похищенного топлива превысила 56 тысяч рублей.

Обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. Ему грозит до шести лет лишения свободы за "хищение имущества с использованием своего служебного положения".

Ранее житель Республики Алтай украл тысячу литров топлива, чтобы купить новый смартфон.