В Барнауле с 10 сентября ограничат движение на Павловском тракте. Схемы проезда

При благоприятных погодных условиях завершить работы планируют до 18 сентября

09 сентября 2025, 15:40, ИА Амител

Павловский тракт в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в среду, 10 сентября, на Павловском тракте начнется заключительный этап ремонтных работ на участке от проезда Северного Власихинского до улицы Солнечная Поляна, сообщает мэрия. С 22:00 частично ограничат движение транспорта по двум полосам.

В настоящее время дорожники начали подготовительные работы. Работы будут производиться поэтапно, с учетом пиковых нагрузок на дорогу.

«Работы проведут в два этапа. Первый этап включает в себя ограничение движения по центральным полосам автомобильной дороги», – отметили в администрации города.

«14 сентября планируется перейти ко второму этапу, который включает в себя ограничение движения по двум крайним правым полосам», – говорится в сообщении.

Завершить работы планируют до 18 сентября, при благоприятных погодных условиях. Схема движения общественного транспорта на данном участке не изменится.

Для увеличения пропускной способности на участке запретят левый поворот с Павловского тракта на улицу Солнечная Поляна при движении в сторону улицы Энтузиастов. Разворот придется выполнять в районе дома № 303 по Павловскому тракту.Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков, учитывать возможные задержки, проявлять внимательность при проезде участка и использовать альтернативные

маршруты.

