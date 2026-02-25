В Барнауле снизят налоги на дорогостоящий недострой

Депутаты планируют применить пониженную ставку 0,3% вместо 2,5% для недостроенных многоквартирных домов дороже 300 млн рублей

25 февраля 2026, 14:55, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На февральском заседании Барнаульской городской Думы депутаты рассмотрят проект изменений в решение "О налоге на имущество физических лиц на территории города Барнаула".

Корректировки связаны с поправками в Налоговый кодекс РФ, вступившими в силу с 1 января 2026 года. Теперь повышенная ставка налога в размере 2,5% не применяется к недостроенным многоквартирным домам, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Для таких объектов налог будет рассчитываться по пониженной ставке — 0,3%.

Важное условие: новые правила распространяются только на объекты, находящиеся в собственности физических лиц.

Изменения призваны снизить налоговую нагрузку на владельцев дорогостоящих недостроев и тем самым стимулировать завершение строительства, компенсируя рост кадастровой стоимости объектов.