На Алтае женщине помогут вернуть украденные аферистами 435 тысяч рублей
Владелец счета получил деньги без законных оснований
26 мая 2026, 23:36, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жительнице села Ело вернут деньги, похищенные мошенниками под предлогом заработка на бирже. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Алтай.
По данным ведомства, аферисты убедили женщину перевести 435 тысяч рублей на банковский счет жителя деревни Усть-Куда в Иркутской области.
Во время проверки выяснилось, что владелец счета получил деньги без законных оснований.
После этого прокуратура направила иск в Иркутский районный суд Иркутской области с требованием о взыскании неосновательного обогащения.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора.
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