На Алтае женщине помогут вернуть украденные аферистами 435 тысяч рублей

Владелец счета получил деньги без законных оснований

26 мая 2026, 23:36, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительнице села Ело вернут деньги, похищенные мошенниками под предлогом заработка на бирже. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Алтай.

По данным ведомства, аферисты убедили женщину перевести 435 тысяч рублей на банковский счет жителя деревни Усть-Куда в Иркутской области.

Во время проверки выяснилось, что владелец счета получил деньги без законных оснований.

После этого прокуратура направила иск в Иркутский районный суд Иркутской области с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора.