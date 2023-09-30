В Барнауле сотни тысяч жителей останутся без горячей и холодной воды
Горожан призвали запастись водой
30 сентября 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители Ленинского, Индустриального и Октябрьского районов Барнаула почти на сутки останутся без горячей и холодной воды, предупредили в городском "Росводоканале".
С 22:00 30 сентября до 14:00 1 октября предприятие проведет работы по замене трех запорно-регулирующих арматур диаметром, чтобы зимой у горожан не было проблем с водоснабжением.
На время работ воды не будет в границах, изображенных на карте ниже:
"Росводоканал" извиняется за неудобства и призывает горожан заранее запастись водой.
00:04:49 01-10-2023
Запаслась водой, а она есть, это новость для того чтобы я побольше за воду заплатила.
10:20:44 01-10-2023
Гость (00:04:49 01-10-2023) Запаслась водой, а она есть, это новость для того чтобы я по... Как сложно некоторым жить и быть вечно недовольной.
13:20:31 01-10-2023
Точно также. Безголовые опережают события, а, вдруг... Лето красное пропели ,а тут вдруг пачпорт готовности получить требуется.