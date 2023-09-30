В Барнауле сотни тысяч жителей останутся без горячей и холодной воды

Горожан призвали запастись водой

30 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Ленинского, Индустриального и Октябрьского районов Барнаула почти на сутки останутся без горячей и холодной воды, предупредили в городском "Росводоканале".

С 22:00 30 сентября до 14:00 1 октября предприятие проведет работы по замене трех запорно-регулирующих арматур диаметром, чтобы зимой у горожан не было проблем с водоснабжением.

На время работ воды не будет в границах, изображенных на карте ниже:

"Росводоканал" извиняется за неудобства и призывает горожан заранее запастись водой.