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В Барнауле сотни тысяч жителей останутся без горячей и холодной воды

Горожан призвали запастись водой

30 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Ленинского, Индустриального и Октябрьского районов Барнаула почти на сутки останутся без горячей и холодной воды, предупредили в городском "Росводоканале".

С 22:00 30 сентября до 14:00 1 октября предприятие проведет работы по замене трех запорно-регулирующих арматур диаметром, чтобы зимой у горожан не было проблем с водоснабжением.

На время работ воды не будет в границах, изображенных на карте ниже:

"Росводоканал" извиняется за неудобства и призывает горожан заранее запастись водой.

Барнаул Отключения горячей воды Водоснабжение

Комментарии 3

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Гость

00:04:49 01-10-2023

Запаслась водой, а она есть, это новость для того чтобы я побольше за воду заплатила.

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Гость

10:20:44 01-10-2023

Гость (00:04:49 01-10-2023) Запаслась водой, а она есть, это новость для того чтобы я по... Как сложно некоторым жить и быть вечно недовольной.

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гость

13:20:31 01-10-2023

Точно также. Безголовые опережают события, а, вдруг... Лето красное пропели ,а тут вдруг пачпорт готовности получить требуется.

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