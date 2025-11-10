НОВОСТИОбщество

В Барнауле спиленные деревья стали причиной увольнения нянечки из детского сада

На прогулке один мальчик толкнул другого, он упал с пенька и сломал руку

10 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

В одном из детских садов Барнаула произошел инцидент, вызвавший недовольство родителей и сотрудников учреждения. На территории спилили деревья, однако пеньки, которые должны были быть удалены по правилам, оставили на месте. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Во время прогулки один ребенок толкнул другого, тот упал с пенька и получил перелом руки. В момент происшествия воспитатель находилась с детьми на улице, а нянечка убиралась в группе.

Ответственность за случившееся руководство детсада возложило на нянечку, потребовав от нее написать заявление об увольнении. Когда коллеги попытались убедить женщину не уходить, заведующая, по словам очевидцев, просто не отдала заявление.

«Почему виноват человек, который не виноват? Почему заведующая, прикрывая свои косяки, наказывает не себя, а другого человека?» – отметила читательница Telegram-канала.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на запущенное состояние пешеходной зоны возле детского сада № 248 и домов № 135 по улице Попова и № 50 по улице Балтийской. По ее словам, территорию не убирают уже несколько месяцев, несмотря на многочисленные обращения в администрацию Индустриального района.

В Госдуме предложили до 90% увеличить минимальную компенсацию платы за детский сад

Авторы инициативы считают, что это сделает дошкольное образование более доступным
Барнаул школы и детсады деревья

Комментарии 15

Гость

08:35:35 10-11-2025

У нянечки в должностных инструкциях что написано? Заявление можно не забирать, просто приказ об увольнении не подписывать.

Гость

09:05:10 10-11-2025

Гость (08:35:35 10-11-2025) У нянечки в должностных инструкциях что написано? Заявление ... Видимо написано, что нянечка должна убирать пеньки, от спиленных деревьев!

Гость

09:28:37 10-11-2025

А нянечка видимо виновата в том что её не было на улице...

Гость

09:31:21 10-11-2025

А что делал ребенок на пеньке? И вообще, достали уже эти яжематери! Воспитывать надо своего ребенка, а не искать крайних. Господи, как хорошо было раньше!!!

Musik

10:12:18 10-11-2025

Гость (09:31:21 10-11-2025) А что делал ребенок на пеньке? И вообще, достали уже эти яже... себя вспомните - куда лезли и что вытворяли в садике?
я лично проносил в группу спички и карбид.

Гость

10:52:30 10-11-2025

Musik (10:12:18 10-11-2025) себя вспомните - куда лезли и что вытворяли в садике?я л... Да, мы проказничали в детстве, но ни одна мамаша не ходила и не жаловалась на последствия. Еще добавит. А сейчас яжемамки воспитывать не хотят, а жалобы строчат.

Гость

14:55:47 10-11-2025

Гость (10:52:30 10-11-2025) Да, мы проказничали в детстве, но ни одна мамаша не ходила и... а причем здесь мать? в детсаду ЧП-воспитанник сломал руку. органы обязаны возбудиться и провести расследование

Гость

10:29:16 10-11-2025

Гость (09:31:21 10-11-2025) А что делал ребенок на пеньке? И вообще, достали уже эти яже...
Питание и воспитание дожно быть правильно организовано. А то кормят хренпоймичем и все позволяют.

гость

13:30:02 10-11-2025

Гость (10:29:16 10-11-2025) Питание и воспитание дожно быть правильно организовано. ... Яжемамка отписалась,в чем проблема,не нравиться что то-нанимайте персонального воспитателя,нянечку,ну за одно и кухарку для своего диточки

Musik

09:35:22 10-11-2025

работа такая - следить за детёнышами

dok_СФ

10:32:47 10-11-2025

Musik (09:35:22 10-11-2025) работа такая - следить за детёнышами... А может ребёнка плохо кормят - недостаток кальция или ещё чего.. Или пенёк 2 м высоты?

Гость

13:54:03 10-11-2025

dok_СФ (10:32:47 10-11-2025) А может ребёнка плохо кормят - недостаток кальция или ещё че... Рахит какой-то, у здоровых так легко кости не ломаются

Гость

10:22:46 10-11-2025

У сильного всегда бессильный виноват

Гость

12:47:46 10-11-2025

Нормальные люди скоро все разбегутся из системы образования из-за не управляемых детей и их яжмамок

Светлана

17:15:35 10-11-2025

Ну что, привлекать к разборкам Александра Ивановича...

