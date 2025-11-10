В Барнауле спиленные деревья стали причиной увольнения нянечки из детского сада

На прогулке один мальчик толкнул другого, он упал с пенька и сломал руку

10 ноября 2025, 08:30, ИА Амител

Вырубка деревьев / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В одном из детских садов Барнаула произошел инцидент, вызвавший недовольство родителей и сотрудников учреждения. На территории спилили деревья, однако пеньки, которые должны были быть удалены по правилам, оставили на месте. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Во время прогулки один ребенок толкнул другого, тот упал с пенька и получил перелом руки. В момент происшествия воспитатель находилась с детьми на улице, а нянечка убиралась в группе.

Ответственность за случившееся руководство детсада возложило на нянечку, потребовав от нее написать заявление об увольнении. Когда коллеги попытались убедить женщину не уходить, заведующая, по словам очевидцев, просто не отдала заявление.

«Почему виноват человек, который не виноват? Почему заведующая, прикрывая свои косяки, наказывает не себя, а другого человека?» – отметила читательница Telegram-канала.

