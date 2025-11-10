В Барнауле спиленные деревья стали причиной увольнения нянечки из детского сада
На прогулке один мальчик толкнул другого, он упал с пенька и сломал руку
10 ноября 2025, 08:30, ИА Амител
В одном из детских садов Барнаула произошел инцидент, вызвавший недовольство родителей и сотрудников учреждения. На территории спилили деревья, однако пеньки, которые должны были быть удалены по правилам, оставили на месте. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Во время прогулки один ребенок толкнул другого, тот упал с пенька и получил перелом руки. В момент происшествия воспитатель находилась с детьми на улице, а нянечка убиралась в группе.
Ответственность за случившееся руководство детсада возложило на нянечку, потребовав от нее написать заявление об увольнении. Когда коллеги попытались убедить женщину не уходить, заведующая, по словам очевидцев, просто не отдала заявление.
«Почему виноват человек, который не виноват? Почему заведующая, прикрывая свои косяки, наказывает не себя, а другого человека?» – отметила читательница Telegram-канала.
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на запущенное состояние пешеходной зоны возле детского сада № 248 и домов № 135 по улице Попова и № 50 по улице Балтийской. По ее словам, территорию не убирают уже несколько месяцев, несмотря на многочисленные обращения в администрацию Индустриального района.
08:35:35 10-11-2025
У нянечки в должностных инструкциях что написано? Заявление можно не забирать, просто приказ об увольнении не подписывать.
09:05:10 10-11-2025
Гость (08:35:35 10-11-2025) У нянечки в должностных инструкциях что написано? Заявление ... Видимо написано, что нянечка должна убирать пеньки, от спиленных деревьев!
09:28:37 10-11-2025
А нянечка видимо виновата в том что её не было на улице...
09:31:21 10-11-2025
А что делал ребенок на пеньке? И вообще, достали уже эти яжематери! Воспитывать надо своего ребенка, а не искать крайних. Господи, как хорошо было раньше!!!
10:12:18 10-11-2025
Гость (09:31:21 10-11-2025) А что делал ребенок на пеньке? И вообще, достали уже эти яже... себя вспомните - куда лезли и что вытворяли в садике?
я лично проносил в группу спички и карбид.
10:52:30 10-11-2025
Musik (10:12:18 10-11-2025) себя вспомните - куда лезли и что вытворяли в садике?я л... Да, мы проказничали в детстве, но ни одна мамаша не ходила и не жаловалась на последствия. Еще добавит. А сейчас яжемамки воспитывать не хотят, а жалобы строчат.
14:55:47 10-11-2025
Гость (10:52:30 10-11-2025) Да, мы проказничали в детстве, но ни одна мамаша не ходила и... а причем здесь мать? в детсаду ЧП-воспитанник сломал руку. органы обязаны возбудиться и провести расследование
10:29:16 10-11-2025
Гость (09:31:21 10-11-2025) А что делал ребенок на пеньке? И вообще, достали уже эти яже...
Питание и воспитание дожно быть правильно организовано. А то кормят хренпоймичем и все позволяют.
13:30:02 10-11-2025
Гость (10:29:16 10-11-2025) Питание и воспитание дожно быть правильно организовано. ... Яжемамка отписалась,в чем проблема,не нравиться что то-нанимайте персонального воспитателя,нянечку,ну за одно и кухарку для своего диточки
09:35:22 10-11-2025
работа такая - следить за детёнышами
10:32:47 10-11-2025
Musik (09:35:22 10-11-2025) работа такая - следить за детёнышами... А может ребёнка плохо кормят - недостаток кальция или ещё чего.. Или пенёк 2 м высоты?
13:54:03 10-11-2025
dok_СФ (10:32:47 10-11-2025) А может ребёнка плохо кормят - недостаток кальция или ещё че... Рахит какой-то, у здоровых так легко кости не ломаются
10:22:46 10-11-2025
У сильного всегда бессильный виноват
12:47:46 10-11-2025
Нормальные люди скоро все разбегутся из системы образования из-за не управляемых детей и их яжмамок
17:15:35 10-11-2025
Ну что, привлекать к разборкам Александра Ивановича...