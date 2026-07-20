Какие аксессуары Deppa в можно купить в магазинах "Телефоника" в Барнауле?

Компания предлагает пауэрбанки, наушники, зарядные станции и стилусы, которые сочетают технологичность с доступной ценой

20 июля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJVsnVf

Магазин "Телефоника" в Барнауле / Фото: предоставлено компанией

Российский бренд Deppa ("Деппа") работает на рынке цифровых аксессуаров более 20 лет. Компания выпускает продукты для повседневного и интенсивного использования, уделяя внимание надежности, стабильности работы и контролю качества продуктов. В магазинах "Телефоника" в Барнауле представлен широкий ассортимент бренда: от внешних аккумуляторов до наушников и зарядных устройств.

Внешние аккумуляторы для разных задач

Deppa NRG Turbo ("Деппа ЭнАрДжи Турбо") — серия пауэрбанков, ориентированная на пользователей, которым важен прогнозируемый запас энергии. Модель NRG Turbo Cable ("Кебл") 10000 mAh, 22,5 Вт в графитовом корпусе получила встроенный кабель и поддержку современных стандартов быстрой зарядки. Такое решение упрощает использование в дороге и сокращает количество отдельных проводов. Для длительных поездок или владельцев нескольких устройств подойдет пауэрбанк NRG Turbo V4 ("Ви4") 60000 мА·ч с дисплеем. Экран позволяет контролировать остаток заряда, а высокая емкость обеспечивает питание смартфонов, планшетов и других гаджетов на протяжении продолжительного времени.

Наушники с активным шумоподавлением

Беспроводные наушники Deppa Air Pro 3 ANC ("Деппа Эйр Про 3 ЭйЭнСи") TWS, BT 5.3, 350 мА·ч выполнены в компактном форм-факторе и оснащены системой активного шумоподавления. Они подходят для поездок в транспорте, работы в офисах с высоким уровнем фонового шума и длительного прослушивания музыки. LCD ("ЭлСиДи")-индикатор и современный блютуз-модуль упрощают контроль заряда и обеспечивают стабильное соединение со смартфоном. Для тех, кто предпочитает полноразмерные модели, подойдут накладные наушники Stereo Core ANC ("Стерео Кор ЭйЭнСи") на базе Блютуз 6.0 с аккумулятором 400 мА·ч. Поддержка ANC снижает уровень внешнего шума, а увеличенный ресурс батареи делает их практичным выбором для работы за компьютером и путешествий.

Зарядные устройства для дома и поездок

Сетевое зарядное устройство Deppa с двумя USB-C ("ЮЭсБи-Си") портами, поддержкой PD 3.0 и QC 4.0+ мощностью 45 Вт построено на GaN-технологии. Это обеспечивает компактные габариты при высокой эффективности — качество, которое особенно важно при использовании с современными смартфонами и ноутбуками. Для домашних и офисных сценариев предлагается зарядная станция на три USB-C и два USB-A с суммарной мощностью до 140 Вт. Устройство поддерживает протоколы PD ("ПиДи") и QC ("КьюСи") и позволяет одновременно питать несколько приборов — от смартфона и планшета до аксессуаров и небольших ноутбуков.

В отдельную категорию выделены дорожные решения Deppa: компактные многофункциональные зарядки с несколькими портами и поддержкой международных стандартов розеток (Таиланд, ОАЭ, Азия). Они упрощают путешествия, уменьшая количество необходимых адаптеров и снижая риски остаться без подзарядки техники в пути.

Стилус для планшетов

Стилус Deppa для планшетов разработан как инструмент для заметок, рисования и работы с офисными приложениями. Он обеспечивает более точное взаимодействие с экраном по сравнению с пальцевым вводом. Устройство рассчитано на длительное использование и совместимо с популярными моделями планшетов. Стилус органично дополняет экосистему аксессуаров Deppa, позволяя сформировать единый набор решений для мобильной и офисной работы.

Все перечисленные аксессуары Deppa доступны во всех магазинах "Телефоника". Покупатели могут подобрать пауэрбанки, наушники, зарядные устройства и стилусы с оптимальным соотношением цены и функциональности.

ИП Черных Денис Александрович, ИНН 229100387966

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