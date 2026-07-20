Быть при деле. Как предприниматель из Павловска предлагает занять подростков
Мери Хайрикян считает, что молодым людям нужны не только кружки, но и первый рабочий опыт
20 июля 2026, 08:30, ИА Амител
Подросткам часто некуда деть энергию, особенно летом, когда часть кружков и секций закрывается на время каникул. И многие готовы подработать, но не знают где и как. Героиня спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" Мери Хайрикян считает, что эту проблему можно решать через простые и понятные форматы занятости — рядом с домом, с разрешения родителей и под присмотром взрослых.
Первый опыт вместо бесцельного лета
Мери живет в Павловске и воспитывает двоих сыновей. В ее семье к самостоятельности относятся практично: подросток должен понимать цену деньгам, уметь работать и видеть связь между усилием и результатом.
Поэтому тема занятости молодежи для нее очень важна. По мнению Мери, подростки в 16–17 лет уже достаточно взрослые, чтобы пробовать себя в полезной работе, но им нужен понятный и безопасный старт.
Она считает, что подросткам важно заранее знакомиться с трудовой культурой: понимать ответственность, ценность времени и правила общения со взрослыми. Мери отмечает, что такие навыки можно развивать через легальные и безопасные форматы летней занятости, организованные с учетом требований закона.
«Это возраст, когда у молодого человека или девушки много энергии. Ее важно направить в дело. Такая работа поможет им увидеть реальную жизнь, научиться общаться со старшими и понять, как зарабатываются деньги», — говорит Мери.
Подростки получали бы первый опыт, взрослые — дополнительную помощь, а родители знали, что ребенок не просто "болтается" без дела. За небольшое вознаграждение ребята, считает собеседница, относились бы к работе серьезнее и быстрее учились ответственности.
Но при этом не стоит забывать и об отдыхе. В селах и райцентрах нужно развивать летние программы, игровые и спортивные площадки, кружки, общественные инициативы и практики при местном бизнесе.
Для самой Мери это еще и вопрос будущего Павловска. Она не хочет уезжать из Алтайского края и считает, что комфортная жизнь должна быть возможна не только в крупных городах. По ее словам, у села есть потенциал, если люди на месте готовы объединяться и предлагать решения.
Опыт, который учит работать с людьми
Мери Хайрикян более 20 лет работает в сетевом бизнесе, сейчас она развивает пункт выдачи и команду в Павловском районе. Начинала одна, а теперь ее структура в районе выросла до сотен человек. С ней работает муж — семейный формат сетевого бизнеса помогает супругам заниматься общим любимым делом.
Около года назад Мери Хайрикян стала сотрудничать с активистами партии "Новые люди". В этом она видит возможность обсуждать местные вопросы и находить практические форматы работы в Павловском районе.
«Сейчас мы создаем сообщество людей, которые любят свое село. Нельзя сидеть и ждать, пока кто-то что-то за нас сделает. Мы сами — предприниматели, молодежь и просто активные люди — можем развивать место, где живем», — говорит героиня спецпроекта.
Для Мери жить по-новому — значит не ждать, что все важные решения придут извне. Иногда перемены начинаются с простого вопроса: чем занять подростков, чтобы они не теряли время, а получали первый опыт, учились общаться и становились самостоятельнее.
08:35:13 20-07-2026
Политика то зачем. Мое мнение - не должны подростки работать именно на работе, летом они должны помогать родителям (на даче и тд). А то нашли себе коммерсанты дешевую рабсилу
10:04:25 20-07-2026
Гость (08:35:13 20-07-2026) Политика то зачем. Мое мнение - не должны подростки работать...
Не все родители могут обеспечить трудом на подсобном хозяйстве своих детей - сами на работе... Этим должны заниматься деды, но не у всех они есть, да и желание заниматься с внуками должно быть.
В любом случае - задача здесь одна - чем то занять молодое поколение, чтобы не слонялись без дела и не направляли свою активность в криминальное русло.
12:13:51 20-07-2026
нЕкто (10:04:25 20-07-2026) Не все родители могут обеспечить трудом на подсобном хоз... . Не хочу! Надоело ишачить учить...
07:57:30 22-07-2026
Гость (08:35:13 20-07-2026) Политика то зачем. Мое мнение - не должны подростки работать... Как зачем, понятно зачем, коммерсант в структуру хочет попасть. Больше всего люблю когда они про деревню начинают. Мол давайте поднимем, там организуем. Вы покажите системный проект по формированию рабочих мест. Кто готов показать? Может эта дама готова ПВЗ открыть и всех нанять по деревням? Или какая работа предполагается подросткам? Аж бесит чуток, не знаете вы что делать с деревней и никто не знает, так пишите хоть реальные и нужные задачи там. Бабок обеспечить дровами и углем которые баснословные деньги стоят, с ремонтом домов помочь им. Ну нет - поднимем деревню и как попрём. Че вы там поднимите - колхозникам не нужна рабочая сила, животноводство не запускается в больших объемах, рабочей силы в большинстве деревень попросту нет, чуток живы райцентры только. О каких перспективах все время речь?
13:57:47 20-07-2026
...Летом Торгово-промышленная палата обнародовала данные об ограничениях для мигрантов — в 52 субъектах введены подобные меры. Запреты по большей части касаются профессий, подразумевающих прямой контакт с местными жителями: такси, доставка, услуги, сфера торговли.
21:30:47 20-07-2026
у нас все дети миллионеров и владельцев заводов работают с 4 класса! листовки, траву косить, бассейн чистить и пр.