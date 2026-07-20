Быть при деле. Как предприниматель из Павловска предлагает занять подростков

Мери Хайрикян считает, что молодым людям нужны не только кружки, но и первый рабочий опыт

20 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Мери Хайрикян / Фото: Аурика Минтеску

Подросткам часто некуда деть энергию, особенно летом, когда часть кружков и секций закрывается на время каникул. И многие готовы подработать, но не знают где и как. Героиня спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" Мери Хайрикян считает, что эту проблему можно решать через простые и понятные форматы занятости — рядом с домом, с разрешения родителей и под присмотром взрослых.

Первый опыт вместо бесцельного лета

Мери живет в Павловске и воспитывает двоих сыновей. В ее семье к самостоятельности относятся практично: подросток должен понимать цену деньгам, уметь работать и видеть связь между усилием и результатом.

Поэтому тема занятости молодежи для нее очень важна. По мнению Мери, подростки в 16–17 лет уже достаточно взрослые, чтобы пробовать себя в полезной работе, но им нужен понятный и безопасный старт.

Она считает, что подросткам важно заранее знакомиться с трудовой культурой: понимать ответственность, ценность времени и правила общения со взрослыми. Мери отмечает, что такие навыки можно развивать через легальные и безопасные форматы летней занятости, организованные с учетом требований закона.

«Это возраст, когда у молодого человека или девушки много энергии. Ее важно направить в дело. Такая работа поможет им увидеть реальную жизнь, научиться общаться со старшими и понять, как зарабатываются деньги», — говорит Мери.

Подростки получали бы первый опыт, взрослые — дополнительную помощь, а родители знали, что ребенок не просто "болтается" без дела. За небольшое вознаграждение ребята, считает собеседница, относились бы к работе серьезнее и быстрее учились ответственности.

Но при этом не стоит забывать и об отдыхе. В селах и райцентрах нужно развивать летние программы, игровые и спортивные площадки, кружки, общественные инициативы и практики при местном бизнесе.

Для самой Мери это еще и вопрос будущего Павловска. Она не хочет уезжать из Алтайского края и считает, что комфортная жизнь должна быть возможна не только в крупных городах. По ее словам, у села есть потенциал, если люди на месте готовы объединяться и предлагать решения.

Опыт, который учит работать с людьми

Мери Хайрикян более 20 лет работает в сетевом бизнесе, сейчас она развивает пункт выдачи и команду в Павловском районе. Начинала одна, а теперь ее структура в районе выросла до сотен человек. С ней работает муж — семейный формат сетевого бизнеса помогает супругам заниматься общим любимым делом.

Около года назад Мери Хайрикян стала сотрудничать с активистами партии "Новые люди". В этом она видит возможность обсуждать местные вопросы и находить практические форматы работы в Павловском районе.

«Сейчас мы создаем сообщество людей, которые любят свое село. Нельзя сидеть и ждать, пока кто-то что-то за нас сделает. Мы сами — предприниматели, молодежь и просто активные люди — можем развивать место, где живем», — говорит героиня спецпроекта.

Для Мери жить по-новому — значит не ждать, что все важные решения придут извне. Иногда перемены начинаются с простого вопроса: чем занять подростков, чтобы они не теряли время, а получали первый опыт, учились общаться и становились самостоятельнее.