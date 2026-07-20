От Алтая до Малайзии. Как ботаник из Барнаула ищет неизвестные науке растения

Александр Шалимов рассказал, зачем изучает старые гербарии и снова отправляется в страны Юго-Восточной Азии

20 июля 2026, 09:15, Вячеслав Кондаков

Ботаник Александр Шалимов / Фото: amic.ru

Когда речь заходит о ботанике, многие представляют человека с рюкзаком, который неделями бродит по горам или джунглям в поисках неизвестных растений. На самом деле современная наука устроена куда сложнее. Иногда, чтобы открыть новый вид, не нужно прорубаться через заросли тропического леса — достаточно внимательно изучить гербарий, собранный десятки или даже сотню лет назад. Именно этим занимается сотрудник Алтайского государственного университета, PhD Александр Шалимов. Он успел прожить четыре года в Китае, описать семь новых видов растений, а теперь при поддержке гранта РНФ ездит во Вьетнам, Таиланд, Малайзию и Сингапур, где изучает коллекции крупнейших гербариев Юго-Восточной Азии, по теме "Таксономия и биогеография видов рода Selaginella в континентальной части Юго-Восточной Азии. Причем сам ученый признается: наиболее интересные открытия еще впереди.

От студента до ботаника

Ученым Александр стал не сразу. Во время учебы в АлтГУ он познакомился с известным профессором Александром Шмаковым, который многие годы изучает папоротники.

«После второго курса я пошел на ботанику, начал заниматься изучением папоротников под руководством Александра Ивановича Шмакова», — вспоминает Александр.

Поначалу исследования были связаны именно с папоротниками, однако позже интерес ученого сместился к другой группе древних растений — селагинеллам. Для большинства людей это название ничего не говорит, хотя представители данной группы появились на Земле сотни миллионов лет назад. Сегодня в мире известно около 700–800 видов селагинелл. Одни из них достигают всего нескольких сантиметров, другие могут вырастать до нескольких метров в длину. Большинство представителей рода встречается в тропиках и субтропиках обоих полушарий, поэтому именно Юго-Восточная Азия является одним из центров видообразования и настоящей сокровищницей для ботаников.

Четыре года в Академии наук Китая

Александр Шалимов в лаборатории АлтГУ / Фото: amic.ru

После окончания вуза Александру поступило неожиданное предложение продолжить учебу в Китае. В одной из экспедиций на хребет Чихачева Александр получил письмо от китайского профессора, с которым познакомился вовремя стажировки в Поднебесной. Тогда ему предложили поступить в аспирантуру Академии наук в Пекине. С первой попытки сделать это не удалось, зато через год заявку поддержали.

Первые полгода все иностранные аспиранты жили в одном кампусе. Они изучали китайский язык, историю Китая, посещали занятия по своим специальностям и по завершении обучения представляли проекты будущих исследований. Только после экзаменов студентов распределяли по профильным институтам. Вместе с алтайским ботаником учились около двухсот молодых ученых со всего мира.

«Из России нас было человек пять. Были ребята из Африки, Ирана, Непала, Пакистана, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Филиппин, Франции и даже один американец», — рассказывает ученый.

Несмотря на международную атмосферу, адаптация далась непросто.

«Самым тяжелым оказалось постоянно жить в другой языковой среде. Когда всю неделю изучаешь китайский язык, это психологически очень сложно», — признается Александр.

Полтора года на один признак

А еще ученому тяжело давалось изучение любимых селагинелл. В отличие от цветковых растений, внешних признаков у них совсем немного. Иногда два разных вида отличаются буквально одним-двумя признаками. Из-за этого ученый мог месяцами изучать один и тот же образец.

«Мне дали новый вид для описания. Наверное, года полтора я рассматривал его, изучал и никак не мог понять, чем он отличается. А потом оказалось, что дело всего лишь в расположении волосков на листьях», — рассказывает Александр.

После этого началась уже настоящая научная работа. Морфологические исследования дополняли генетическим анализом. Специалисты выделяли ДНК, строили филогенетические деревья и подтверждали, что перед ними действительно неизвестный науке вид. За годы исследований Александр принял участие в описании семи новых видов растений.

Работы хватит на десятилетия

Александр Шалимов в Азии / Фото: из личного архива

После Китая Александр вернулся на работу в родной вуз, продолжив исследование селагинелл. А при поддержке гранта РНФ Александр смог поработать с гербарными коллекциями Вьетнама, Таиланда, Малайзии и Сингапура. Сегодня именно эти поездки стали важной частью его научной работы, дополнив знания по представителям Индокитая и Малайзии. По результатам этих поездок и работы с гербариями Юго-Восточной Азии удалось выявить несколько новых для науки видов.

«Наука сейчас немного изменилась. Чтобы описывать новые виды, необязательно сразу ехать в лес. Очень многое уже собрано. Нужно внимательно изучать существующие коллекции, сравнивать растения между собой, проанализировать их морфологию и генетику», — объясняет ученый.

В гербариях Юго-Восточной Азии хранятся образцы, собранные еще в начале XIX века. Поскольку селагинеллы являются одной из наиболее сложных групп растений, а специалистов, работающих с ними, не так много, часто определения бывают ошибочны.

Особенно перспективной для исследований Александр считает Малайзию, да и в целом азиатские представители рода слабо изучены. По его словам, несмотря на относительно небольшое количество научных работ, местная флора исследована далеко не полностью. Особенно это касается древних растений, которыми он занимается.

«Для моей группы растений Малайзия и в целом Юго-Восточная Азия остаются слабо изученными, поскольку исследования этой группы не проводятся с 1980-х годов, а некоторые страны остаются белыми пятнами из-за относительно небольшого количества гербарных коллекций. Если честно, то работы там очень много», — говорит Александр.

Причем каждая поездка в Юго-Восточную Азию приносит новый материал. Во время одной из экспедиций ученому удалось обнаружить растение, которое сначала показалось знакомым. Однако после детального изучения выяснилось, что оно отличается от известных близких видов и является новым для науки.

Сначала ученый изучает коллекции разных гербариев и морфологию растения, затем сравнивает его с близкими видами и проводит молекулярно-генетические исследования. Лишь когда все данные подтверждены, можно говорить, что найден действительно новый вид, хотя иногда достаточно и морфологических признаков.

Земля изучена не полностью

В планах алтайского ботаника — побывать в новых экспедициях и описать новые виды растений. Наша планета изучена далеко не полностью. В тропических лесах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки до сих пор существуют районы, где специалисты бывают крайне редко. Кроме того, многие растения внешне настолько похожи друг на друга, что отличить их удается только после серьезных исследований.

Поэтому ботаника остается одной из немногих наук, где открытия происходят постоянно.

«Люди иногда думают, что уже все давно открыто. На самом деле это совсем не так. Особенно если говорить о тропиках», — отмечает Александр.

Именно поэтому ученый сфокусировал внимание на исследованиях стран Юго-Восточной Азии. Во время своих поездок Александр редко бывает там, куда обычно отправляются туристы. Обычно день начинается в гербарии, где приходится просматривать сотни образцов растений. Затем — фотографии, измерения, работа с литературой и обсуждение результатов с коллегами.

«Конечно, хочется совершить поездку в джунгли или другие места и собрать гербарный материал, но первые две крупные поездки в страны Азии были направлены на работу с гербарными фондами и знакомство с коллегами для последующего сотрудничества и экспедиционных поездок. Гербарий многое дает, но также надо видеть, как растения произрастают в природе», — признается ученый.

В настоящее время Александр Шалимов сотрудничает с коллегами из Китая, Малайзии, Вьетнама, Таиланда и других стран. Совместные публикации выходят в международных научных журналах, а результаты исследований используют специалисты по всему миру. При этом сам Александр не считает свою работу чем-то необычным.

«Ботаника — это, прежде всего, постоянная возможность узнавать что-то новое, видеть те признаки, которые отличают одно растение от другого», — уверен сотрудник АлтГУ.