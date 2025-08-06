В Барнауле треть водителей дают прозвища машинам, но большинство считает "куском железа"
Клички животных используют лишь 2% опрошенных
06 августа 2025, 17:03, ИА Амител
В Барнауле трое из десяти автовладельцев придумывают клички своим машинам, при этом используя различные ассоциации, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Чаще всего опрошенные (13%) коверкают названия марок и моделей автомобилей: "Ладушка", "Жигуленок", "Енотик" (Nissan Note), "Жук", "Джага", "Джеточка", "Каюшка", "Акцентик".
«Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным: бегемотиком, волком, бизоном, кабаном, коньком и проч. 6% традиционно кличут свой автомобиль ласточкой», – выяснили социологи.
Еще по 3% называют автомобили женскими или мужскими именами. Двое из ста придумали машинам прозвища в честь героев фильмов, мультфильмов или литературных произведений.
Еще 2% используют клички животных: Дружок, Кеша, Мурзик, Жужа, Рекс и прочие.
1% автовладельцев ласково называют свои автомобили девочками, малышками, красотками. Или ассоциируют прозвища с цветом автоэмали: вишенка, черныш, снежок, голубчик.
Большинство барнаульцев (58%) не придумывают прозвища личным автомобилям.
«Это просто кусок железа», – пояснили они.
Опрос проведен с 23 по 30 июля 2025 года среди автомобилистов из Барнаула.
17:26:53 06-08-2025
ну нет. у меня супертюн паджерик, точно не "кусок" а важная чать хозяйства
19:58:19 06-08-2025
Всегда была "ласточка", вне зависимости от марки. Ну и еще "бегемоты", но это сразу понятно.
20:41:01 06-08-2025
Фунятка- функарго. Киюшка- кия.. у меня))
21:03:27 06-08-2025
А я свою помощницу зову Матрехой и даже подарил ей значок с матрешкой на торпеду.