В Барнауле треть водителей дают прозвища машинам, но большинство считает "куском железа"

Клички животных используют лишь 2% опрошенных

06 августа 2025, 17:03, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле трое из десяти автовладельцев придумывают клички своим машинам, при этом используя различные ассоциации, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще всего опрошенные (13%) коверкают названия марок и моделей автомобилей:  "Ладушка", "Жигуленок", "Енотик" (Nissan Note), "Жук", "Джага", "Джеточка", "Каюшка", "Акцентик".

«Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным: бегемотиком, волком, бизоном, кабаном, коньком и проч. 6% традиционно кличут свой автомобиль ласточкой», – выяснили социологи.

Еще по 3% называют автомобили женскими или мужскими именами. Двое из ста придумали машинам прозвища в честь героев фильмов, мультфильмов или литературных произведений.

Еще 2% используют клички животных: Дружок, Кеша, Мурзик, Жужа, Рекс и прочие.

1% автовладельцев ласково называют свои автомобили девочками, малышками, красотками. Или ассоциируют прозвища с цветом автоэмали: вишенка, черныш, снежок, голубчик.

Большинство барнаульцев (58%) не придумывают прозвища личным автомобилям.

«Это просто кусок железа», – пояснили они. 

Опрос проведен с 23 по 30 июля 2025 года среди автомобилистов из Барнаула.

Комментарии 4

Гость

17:26:53 06-08-2025

ну нет. у меня супертюн паджерик, точно не "кусок" а важная чать хозяйства

Гость

19:58:19 06-08-2025

Всегда была "ласточка", вне зависимости от марки. Ну и еще "бегемоты", но это сразу понятно.

Гость

20:41:01 06-08-2025

Фунятка- функарго. Киюшка- кия.. у меня))

Гость

21:03:27 06-08-2025

А я свою помощницу зову Матрехой и даже подарил ей значок с матрешкой на торпеду.

