В Барнауле у кондуктора в автобусе украли iPhone 15

Молодых людей просят "на мирной ноте" вернуть похищенное

13 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в автобусе маршрута № 53 у кондуктора украли рюкзак, в котором находился iPhone 15, сообщает "Инцидент Барнаул".

Также в сумке находились пауэрбанк со шнуром желтого цвета и наушники.

«Просьба к ребятам, которые это сделали, вернуть рюкзак и все, что в нем было, на мирной ноте. Если этого не произойдет, мы будем разбираться через полицию», – говорится в обращении к молодым людям.

Ранее в Барнауле пассажир трамвая похитил у кондуктора планшет.

Avatar Picture
Гость

11:37:28 13-08-2025

Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты маленькие.

Avatar Picture
Гость

12:03:33 13-08-2025

Гость (11:37:28 13-08-2025) Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты ма... Завидуй молча. Может не от хорошей жизни человек в кондукторы пошел. И не тебе судить.

Avatar Picture
Элен без ребят

16:35:12 13-08-2025

Гость (12:03:33 13-08-2025) Завидуй молча. Может не от хорошей жизни человек в кондуктор... как я понимаю, это вы и есть или коллега. судя по хамству.

Avatar Picture
Гость

12:18:38 13-08-2025

Гость (11:37:28 13-08-2025) Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты ма...
Так иди, поработай кондуктором. Или просто поработай.

Avatar Picture
Гость

12:19:46 13-08-2025

Гость (11:37:28 13-08-2025) Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты ма... Он, может, этот лайфон в ипотеку приобрел:)

Avatar Picture
Элен без ребят

16:40:39 13-08-2025

Гость (11:37:28 13-08-2025) Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты ма... да у нас и во дворах пройти негде от нищебродовских авто.
и это далекоо не лады калины.

Avatar Picture
ДМВ

12:14:14 13-08-2025

"Будем разбираться через полицию". Потерпевшая уже сама отписалась в источнике , что "при обращении в полицию помощи не оказали и камер в салоне нет..."

Avatar Picture
Шинник

12:27:08 13-08-2025

если кондуктор в теме, то телефон блокируется удалённо !

Avatar Picture
Гость

12:57:12 13-08-2025

Слается мне что кондуктор саму у кого-то отжала 15 модель американского телефона. Документов на него нет. Скорее всего кто-то пьяный оставил. Срочно ее нужно проверить на воровство.

Avatar Picture
Гость

13:00:54 13-08-2025

Теперь, получается, все кондукторы напряглись и будут тщательнее прятать свои айфоны.

Avatar Picture
Гость

13:45:26 13-08-2025

Гость (13:00:54 13-08-2025) Теперь, получается, все кондукторы напряглись и будут тщател... без присмотра вещи не оставлять свои

Avatar Picture
Гость

16:52:40 13-08-2025

Раз такую "шарманку" оставила без присмотра, значит доход позволяет и больше скулежь перевозчиков о "необходимости поднятия зарплаты" работникам, мы не услышим? Ну хоть чем то бедное население смогло помочь еще более бедным кондукторам.

Avatar Picture
Гость

17:04:25 13-08-2025

Гость (16:52:40 13-08-2025) Раз такую "шарманку" оставила без присмотра, значит доход по... Скорее всего кредит лет на пять

Avatar Picture
Гость

17:38:41 13-08-2025

Гость (17:04:25 13-08-2025) Скорее всего кредит лет на пять... В таком случае она должна была еще более тщательно следить за чужой вещью.

