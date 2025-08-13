В Барнауле у кондуктора в автобусе украли iPhone 15

В Барнауле в автобусе маршрута № 53 у кондуктора украли рюкзак, в котором находился iPhone 15, сообщает "Инцидент Барнаул".

Также в сумке находились пауэрбанк со шнуром желтого цвета и наушники.

«Просьба к ребятам, которые это сделали, вернуть рюкзак и все, что в нем было, на мирной ноте. Если этого не произойдет, мы будем разбираться через полицию», – говорится в обращении к молодым людям.