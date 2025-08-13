В Барнауле у кондуктора в автобусе украли iPhone 15
Молодых людей просят "на мирной ноте" вернуть похищенное
13 августа 2025, 11:30, ИА Амител
Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле в автобусе маршрута № 53 у кондуктора украли рюкзак, в котором находился iPhone 15, сообщает "Инцидент Барнаул".
Также в сумке находились пауэрбанк со шнуром желтого цвета и наушники.
«Просьба к ребятам, которые это сделали, вернуть рюкзак и все, что в нем было, на мирной ноте. Если этого не произойдет, мы будем разбираться через полицию», – говорится в обращении к молодым людям.
Ранее в Барнауле пассажир трамвая похитил у кондуктора планшет.
11:37:28 13-08-2025
Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты маленькие.
12:03:33 13-08-2025
Гость (11:37:28 13-08-2025) Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты ма... Завидуй молча. Может не от хорошей жизни человек в кондукторы пошел. И не тебе судить.
16:35:12 13-08-2025
Гость (12:03:33 13-08-2025) Завидуй молча. Может не от хорошей жизни человек в кондуктор... как я понимаю, это вы и есть или коллега. судя по хамству.
12:18:38 13-08-2025
Гость (11:37:28 13-08-2025) Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты ма...
Так иди, поработай кондуктором. Или просто поработай.
12:19:46 13-08-2025
Гость (11:37:28 13-08-2025) Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты ма... Он, может, этот лайфон в ипотеку приобрел:)
16:40:39 13-08-2025
Гость (11:37:28 13-08-2025) Не хило у нас кондуктора живут. А всё стонут что зарплаты ма... да у нас и во дворах пройти негде от нищебродовских авто.
и это далекоо не лады калины.
12:14:14 13-08-2025
"Будем разбираться через полицию". Потерпевшая уже сама отписалась в источнике , что "при обращении в полицию помощи не оказали и камер в салоне нет..."
12:27:08 13-08-2025
если кондуктор в теме, то телефон блокируется удалённо !
12:57:12 13-08-2025
Слается мне что кондуктор саму у кого-то отжала 15 модель американского телефона. Документов на него нет. Скорее всего кто-то пьяный оставил. Срочно ее нужно проверить на воровство.
13:00:54 13-08-2025
Теперь, получается, все кондукторы напряглись и будут тщательнее прятать свои айфоны.
13:45:26 13-08-2025
Гость (13:00:54 13-08-2025) Теперь, получается, все кондукторы напряглись и будут тщател... без присмотра вещи не оставлять свои
16:52:40 13-08-2025
Раз такую "шарманку" оставила без присмотра, значит доход позволяет и больше скулежь перевозчиков о "необходимости поднятия зарплаты" работникам, мы не услышим? Ну хоть чем то бедное население смогло помочь еще более бедным кондукторам.
17:04:25 13-08-2025
Гость (16:52:40 13-08-2025) Раз такую "шарманку" оставила без присмотра, значит доход по... Скорее всего кредит лет на пять
17:38:41 13-08-2025
Гость (17:04:25 13-08-2025) Скорее всего кредит лет на пять... В таком случае она должна была еще более тщательно следить за чужой вещью.