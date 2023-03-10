В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой отключали холодную воду
Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объёме
10 марта 2023, 22:45, ИА Амител
Барнаульский водоканал ликвидировал две нештатные ситуации на водопроводной сети диаметром 500 мм в районе пересечения улиц Юрина и Покровской, сообщили в мэрии.
На время проведения работ отключали холодную воду по ул. Юрина, 166, к. 1, 166г, 197а, 199, 203, 209, а также по ул. Покровской, 3, 5, 5а, 7, 15, 17.
Для жителей был организован подвоз воды. Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объёме.
"Ликвидацию осложняло прохождение большого количества электрических кабелей в месте повреждения, из-за чего часть земляных работ проводили вручную. В ночь сотрудники водоканала будут засыпать котлован. Восстановление благоустройства территории будет проведено после установления положительной температуры воздуха", – добавили в пресс-службе.
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