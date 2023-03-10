В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой отключали холодную воду

Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объёме

10 марта 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Барнаульский водоканал ликвидировал две нештатные ситуации на водопроводной сети диаметром 500 мм в районе пересечения улиц Юрина и Покровской, сообщили в мэрии.

На время проведения работ отключали холодную воду по ул. Юрина, 166, к. 1, 166г, 197а, 199, 203, 209, а также по ул. Покровской, 3, 5, 5а, 7, 15, 17.

Для жителей был организован подвоз воды. Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объёме.