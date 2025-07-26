В Барнауле уволят водителя автобуса, который угрожал разбить голову пассажиру

Представитель перевозчика также рассказал, что в автобусах № 60 есть терминалы для оплаты проезда

26 июля 2025, 17:40, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com

В Барнауле уволят водителя автобуса № 60, который угрожал пассажиру разбить голову монтажкой. Об этом "Толку" рассказал представитель перевозчика, начальник отдела эксплуатации компании "Солгри" Сергей Иванов.

«Водитель будет уволен. К другому применим меры дисциплинарного взыскания», – заявил он.

Ранее барнаульцы пожаловались в Народный фронт на водителей 60-го маршрута, которые хамят пассажирам и не дают оплатить поездку по терминалу.

Иванов отметил, что все автобусы терминалами оборудованы.