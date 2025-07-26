В Барнауле уволят водителя автобуса, который угрожал разбить голову пассажиру
Представитель перевозчика также рассказал, что в автобусах № 60 есть терминалы для оплаты проезда
В Барнауле уволят водителя автобуса № 60, который угрожал пассажиру разбить голову монтажкой. Об этом "Толку" рассказал представитель перевозчика, начальник отдела эксплуатации компании "Солгри" Сергей Иванов.
«Водитель будет уволен. К другому применим меры дисциплинарного взыскания», – заявил он.
Ранее барнаульцы пожаловались в Народный фронт на водителей 60-го маршрута, которые хамят пассажирам и не дают оплатить поездку по терминалу.
Иванов отметил, что все автобусы терминалами оборудованы.
Надо не водителей увольнять, а перевозчиков лишать лицензии. Вот тогда будет порядок.
22:20:46 26-07-2025
Иванна (17:43:58 26-07-2025) Надо не водителей увольнять, а перевозчиков лишать лицензии.... Расскаи пожалуйста, как ты их лишишь лицензии, когда они уже занесли ?
Совсем уже стыд потерять ?
09:22:07 27-07-2025
Гость (22:20:46 26-07-2025) Расскаи пожалуйста, как ты их лишишь лицензии, когда они уж... Гнать ссаными тряпками и перевозчика и чиновников из мэрии. Там сейчас процессом рулит Валера Ведяшкин. Вот с него и начинать надо.
23:12:46 26-07-2025
Иванна (17:43:58 26-07-2025) Надо не водителей увольнять, а перевозчиков лишать лицензии.... Уже на половину маршрутов не могут найти перевозчиков, вы предлагаете вообще всем остаться без общественного транспорта.
09:20:54 27-07-2025
Гость (23:12:46 26-07-2025) Уже на половину маршрутов не могут найти перевозчиков, вы пр... А давай прямо из дурки набирать водил. Или из СИЗО.
18:10:15 26-07-2025
Думаю уже на следующей неделе, его с радостью примут на другой маршрут)
09:23:33 27-07-2025
Гость (18:10:15 26-07-2025) Думаю уже на следующей неделе, его с радостью примут на друг... Увольнять таких надо по статье с лишением права заниматься аналогичной деятельностью лет 5. Возможно тогда толк будет.
18:12:24 26-07-2025
А "молодогвадейцу-провокатору" банку варенья и коробку печенья ?
18:27:07 26-07-2025
Гость (18:12:24 26-07-2025) А "молодогвадейцу-провокатору" банку варенья и коробку пече... А вы предпочитаете терпеть?
09:25:46 27-07-2025
Гость (18:12:24 26-07-2025) А "молодогвадейцу-провокатору" банку варенья и коробку пече... А чего такие нервы? Человек просто вскрыл консерву - говноводилу. Возможно вы родственник говноводилы или его собрат по опасному бизнесу - так знайте, вам щемиться следует.
18:34:32 26-07-2025
Так то за угрозу тяжких телесных повреждений не увольнение грозит
19:54:43 26-07-2025
Закрыть этот маршрут на недельку
Сами на коленях приполщут, не благодарные.
21:35:23 26-07-2025
Гость (19:54:43 26-07-2025) Закрыть этот маршрут на неделькуСами на коленях приполщу... На коленях вы будете приползать на работу уже на второй день.
09:27:33 27-07-2025
Кхм... (21:35:23 26-07-2025) На коленях вы будете приползать на работу уже на второй день... Ты прям такой глашатай интересов перевозчиков))) Какая то копейка перепадает? Или ты просто дурачок?
22:11:32 26-07-2025
Гость (19:54:43 26-07-2025) Закрыть этот маршрут на неделькуСами на коленях приполщу... пассажиры?
07:03:20 27-07-2025
Это что в маршруте 60- к проездному надо прикладывать монтажку? Иначе он по версии водителя недействительный.
07:48:39 27-07-2025
ну реально, надо какие то меры принимать, у нас многих специальностей не хватает, но вести себя по хамски - это водителей никто не превзошел. Сидит быдло курит в салоне и еще и хамит. Если перевозчик не может обеспечить предоставление услуги должным образом - надо лишать лицензии.
08:04:47 27-07-2025
надо обиженных жалобщиков садить за руль автобуса,хоть на недельку. глядишь и число жалоб сократится.
08:13:13 27-07-2025
Водителям бы неплохо вспомнить, что недавно были похороны водителя 55 автобуса и следить за словами.
10:14:58 28-07-2025
откровенно говоря, все хороши. а некоторых пассажиров прям треснуть хочется.