"Русские витязи" отправят экипаж на разведку погоды перед главным шоу в День Барнаула
После выступления начнется автограф-сессия
30 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Экипаж под руководством Андрея Алексеева и Олега Ерофеева поднимется в воздух в 15:00 для выполнения демонстрационной программы, об этом сообщает официальный Telegram-канал "Русских витязей".
Зрителям рекомендуют собраться к этому времени – пилоты проведут разведку погоды и первыми продемонстрируют высший пилотаж на сверхманевренных самолетах.
Сразу после выступления на набережной реки Оби начнется автограф-сессия с летным составом пилотажной группы.
Встреча пройдет у точки продаж сувенирной продукции RUSVIT_STORE и продолжится после основного демонстрационного полета.
12:36:19 30-08-2025
Сразу после выступления на набережной реки Оби начнется автограф-сессия с летным составом пилотажной группы/// че-то непонятно, они десантируются что ли, а самолёты на автопилоте в аэропорт полетят, или она на ходу будут выхватывать листочки, ставить автограф и потом сбрасывать в полете?
12:43:54 30-08-2025
Прям игра в войнушку какая то у тыловых танцоров