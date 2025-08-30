НОВОСТИОбщество

"Русские витязи" отправят экипаж на разведку погоды перед главным шоу в День Барнаула

После выступления начнется автограф-сессия

30 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Экипаж под руководством Андрея Алексеева и Олега Ерофеева поднимется в воздух в 15:00 для выполнения демонстрационной программы, об этом сообщает официальный Telegram-канал "Русских витязей".

Зрителям рекомендуют собраться к этому времени – пилоты проведут разведку погоды и первыми продемонстрируют высший пилотаж на сверхманевренных самолетах.

Сразу после выступления на набережной реки Оби начнется автограф-сессия с летным составом пилотажной группы.

Встреча пройдет у точки продаж сувенирной продукции RUSVIT_STORE и продолжится после основного демонстрационного полета.

