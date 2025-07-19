В Барнауле восемь зданий остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Воду обещают вернуть только вечером

19 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле восемь административных зданий остались без холодной воды из-за повреждения водопровода, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Авария случилась по ул. Попова, 68. Воду ориентировочно обещают вернуть в 20:30. До тех пор ее не будет по адресам:

ул. Попова, 70, 70а, 70б, 70в, 80, 82;

ул. Г. Исакова, 260а, 260б.

С 21 по 22 июля в центре Барнаула отключат холодную и горячую воду.