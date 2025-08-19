В Барнауле временно закрыли проезд по участку Лесного тракта

Ограничения связаны с обрезкой и уборкой опасных деревьев

19 августа 2025, 13:40, ИА Амител

В Барнауле перекрыли движение транспорта по Лесному тракту. Движение запрещено до 15:00. Об этом сообщает "В курсе 22".

По данным очевидцев, проезд закрыт от поселка Южного до Борзовой Заимки. На этом участке убирают и обрезают опасные деревья. На месте работает экипаж Госавтоинспекции. Автобусы при этом ходят по привычным маршрутам.

«Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям! Во избежание заторовых ситуаций просьба выбирать пути объезда», – цитирует правоохранителей Telegram-канал.

Кроме того, по данным 2ГИС, крупная пробка образовалась на Лесном тракте. Проезжую часть уже сковал затор протяженностью 2,5 км.

Напомним, в Алтайском крае до 18:00 19 августа ограничили движение транспорта на 35-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан". Перекрытие связано с ремонтом дороги. Проезд организовали по реверсивной схеме: транспорт попеременно пропускают в разные стороны.