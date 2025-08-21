В Барнауле выставили на торги здание школы начала ХХ века

Начальная цена лота составляет 39,57 млн рублей

21 августа 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFGq55R2

Здание школы и участок / Фото: АО "ДОМ.РФ"

19 сентября 2025 года ДОМ.РФ проведет аукцион по продаже имущественного комплекса в Центральном районе Барнаула. В составе лота: участок 0,28 га и здание школы постройки начала ХХ века площадью 1,9 тыс. кв. м. Имущество может быть использовано под размещение офисов или с иными коммерческими целями.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 сентября. Начальная цена лота – 39,57 млн рублей.

Здание – объект культурного наследия регионального значения "Высшая начальная школа им. Тургенева И.С.". Оно расположено на ул. Аванесова, 132б. Школу построили в 1909 году, во время бурного развития Барнаула при прокладке Сибирской железной дороги (Транссиба).

К концу 1900-х, когда в городе насчитывалось почти 3,5 тыс. детей школьного возраста, было предложено открыть 24 новые школы. Одним из этих заведений и стала школа на ул. Большой Змеевской (сейчас – ул. Аванесова). В 1912 году ее переименовали в честь приближающегося 300-летия Романовых. В 1920–1930 годах здесь работала Алтайская губернская школа имени III Интернационала, затем – высшая начальная школа имени И.С. Тургенева.

До 2024 года в здании располагался факультет архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. После переезда института в новый корпус здесь разместилась спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) № 2.

Рядом с объектом жилая и административная застройка. В соседнем здании находится школа олимпийского резерва. Поблизости – стадион и аллея Ветеранов ВОВ. Остановка общественного транспорта "Улица Ломоносова" расположена в 200 м. Расстояние до центра города составляет около 5 км, до железнодорожного вокзала – около 8 км.

Победитель аукциона будет обязан провести работы по реставрации и сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Больше информации, а также инструкцию по подаче заявок на участие в торгах смотрите на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе "Список торгов". Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале "Земля.ДОМ.РФ – Аукционы. Коммерческая недвижимость".

АО "ДОМ.РФ"

Реклама